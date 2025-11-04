사진=황보라 유튜브

배우 황보라가 남편과 결혼한 이유를 밝혔다.4일 유튜브 채널 '황보라 보라이어티'에는 '40대 여배우가 술집에서 혼술하면 생기는 일 (+ 삼각관계, 연애 고민상담)'이라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 아이돌 메이크업을 하고 등장한 황보라는 MZ세대 사이에서 유행 중인 '혼술바'를 찾았다. "원래 연령 제한이 있다. 87년생 이하만 출입 가능하다"는 설명에 그는 충격받은 모습을 보였다.2030세대가 모인 혼술바에서 황보라는 자신의 연애 이야기를 꺼냈다. 연애 스타일에 대해 그는 "나는 가스라이팅을 잘 한다. 나를 사랑하게끔 만든다"며 연애 고수 면모를 자랑했다.배우 김용건 차남 차현우와 결혼한 황보라는 "나는 10년 연애하고 결혼했다. 서른에 만났는데, 우리 신랑을 볼 때 연민이 생겼다"고 고백했다.이어 "사람과 사람이 만나서 누가 더 잘났고, 못났고는 없지만, 그때 내가 한참 일을 하면서 돈이 좀 있었다. 남편은 이런 것만 잘해주면 금방 잘될 수 있는 사람인데 싶어서 연민이 들었고, 10년을 만났다"고 덧붙였다.차현우와 결혼을 결심하게 된 이유에 대해 황보라는 "'이 남자다' 싶었던 건, 나보다 나를 더 좋아해 주고, 우리 가족한테 헌신적이었다"고 밝혔다.그러면서 "여자는 결혼할 때, 내가 좋아하는 남자를 만나면 안 된다. 상대가 날 더 좋아야 된다. 50대 50은 절대 있을 수 없다. 무조건 남자가 더 좋아해야 하고, 남자는 내가 더 좋아하는 사람을 만나야 결혼, 연애 관계가 아주 깊이 오래갈 수 있다"고 자신만의 생각을 조언했다. 더불어 "예쁜 것보다 성적 코드 중요하다"고 말해 배꼽을 쥐게 했다.황보라는 막간 MZ 고민 상담도 진행했다. "현실을 포기하고 이상을 꿈 좇기로 했지만, 불안하다'는 고민에 그는 "잘되면 잘한 선택이고, 아니면 실패라고 생각하는 거다. 본인 선택이니까 후회하면 안 된다. 내가 처참하게 실패하더라도, 꿈을 쫓아갈 정도로 아직은 에너지가 있구나 생각해라. 그 친구는 축하하고 존경한다"며 박수를 보냈다."혼자도 좋은데 꼭 결혼해야 하냐"는 현실적인 고민에 황보라는 "결혼은 내가 주도적으로 선택해야 한다. '이 사람이랑 결혼하고 싶은데'로는 안 된다. 그건 백마 탄 왕자가 와야 한다. 결혼은 내가 이 사람을 놓치면 안 될 것 같다 생각해서 잡는 것"이라고 이야기했다.한편, 황보라는 차현우와 2022년 결혼해 지난해 아들 김우인 군을 출산했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr