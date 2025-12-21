[종합] 전현무, 대상에도 마냥 웃지 못했다…"父 편찮으셔, 힘든 연말 보내는 중" ('KBS연예대상')

이하 ‘2025 KBS 연예대상’ 수상자 (작품명)

2006년 KBS 32기 공채 아나운서 출신 전현무가 약 20년 만에 친정에서 첫 대상 트로피를 받았다. 최근 박나래의 '주사 이모'로 시작된 연예계에 불법 의료 시술 연루설에 대해 적극 해명한 그는 힘든 속내를 털어놓기도 했다.20일 KBS 신관 공개홀에서 '2025 KBS 연예대상'(이하 'KBS 연예대상') 시상식이 열렸다. 가수 이찬원, 배우 이민정, 개그맨 문세윤이 진행을 맡았다.대상의 주인공은 전현무였다. 전현무는 전혀 예상하지 못했다는 표정으로 무대에 올랐다. 매년 대상 후보에만 올랐던 전현무는 6년 만에 KBS에서 첫 대상을 거머쥐게 됐다. 그는 “믿기지가 않는다. 큰 상을 주셔서 감사하다"며 “고향을 위해 일을 많이 하라는 의미로 알겠다”고 말했다.이어 "요즘 많이 힘들다. 아버지가 편찮으시다. 웃기는 일도 하면서 아버지 병원도 왔다 갔다 하면서 물리적으로 힘든 요즘을 보내고 있다"며 "더 좋은 사람이 돼서 절 보면 흐뭇한, 바른 사람이 되도록 노력하겠다. 이래저래 많이 힘든 연말이다. 2026년에는 다 좋은 일만 있기를 바란다"고 속내를 밝히기도 했다. 이날 대상 후보에는 김숙, 김영희, 김종민, 박보검, 붐, 이찬원이 같이 이름 올렸다.▲대상: 전현무 ('사장님 귀는 당나귀 귀')▲시청자가 뽑은 최고의 프로그램상: ‘살림하는 남자들’▲최우수상(쇼&버라이어티 부문): 이준 (‘1박 2일’), 송은이 (‘옥탑방의 문제아들’)▲최우수상(리얼리티 부문): 이정현 (‘신상출시 편스토랑’), 박서진 (‘살림하는 남자들’)▲우수상(쇼&버라이어티 부문): 유선호 (‘1박 2일’), 주우재 (‘옥탑방의 문제아들’)▲우수상(리얼리티 부문): 지상렬 (‘살림하는 남자들’, ‘오래된 만남 추구’), 김재중 (‘신상출시 편스토랑’)▲공로상: 故 전유성▲인기상: 포레스텔라 (‘불후의 명곡’), 정지선 (‘사장님 귀는 당나귀 귀’)▲프로듀서 특별상: 엄지인 (‘사장님 귀는 당나귀 귀’), 남희석 (‘전국노래자랑’)▲베스트 엔터테이너상(쇼&버라이어티 부문): 문세윤 (‘1박 2일’), 홍진경 (‘옥탑방의 문제아들’)▲베스트 엔터테이너상(리얼리티 부문): 은지원 (‘살림하는 남자들’), 김재원 (‘가는정 오는정 이민정’)▲스페셜 프로그램상: ‘조용필, 이 순간을 영원히’▲베스트 팀워크상: ‘개그콘서트’▲핫이슈 프로그램상: ‘가는정 오는정 이민정’▲올해의 DJ상: 효정 (‘오마이걸 효정의 볼륨을 높여요’), 은가은 ('은가은의 빛나는 트로트')▲디지털 콘텐츠상: ‘돌박2일’▲베스트 아이디어상: 챗플릭스 (‘개그콘서트’)▲베스트 아이콘상: ‘슈퍼맨이 돌아왔다’, ‘공부와 놀부’ 아이들▲올해의 스태프상: 김정현 조명감독▲방송 작가상: 이해님 (‘신상출시 편스토랑’), 명민아 (‘사장님 귀는 당나귀 귀’)▲신인상(쇼&버라이어티 부문): 권정열 (‘더 시즌즈’), 나현영 (‘개그콘서트’)▲신인상(리얼리티 부문): 심형탁&심하루 (‘슈퍼맨이 돌아왔다’) , 김강우 (‘신상출시 편스토랑’)태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr