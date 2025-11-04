사진=텐아시아DB

사진제공=MBC에브리원 '위대한 가이드2.5-대다난 가이드'

‘위대한 가이드2.5-대다난 가이드’ 김대호가 철저히 하얼빈 여행 계획을 짜오지만, 39살 전소민이 연신 돌발 행동을 하며 당황스러움을 자아낸다. 또한 김대호, 최다니엘, 전소민은 하얼빈에서 공주(?)로 변신한다.오늘(4일) 방송되는 MBC에브리원 ‘위대한 가이드2.5-대다난 가이드’ 2회에서는 가이드 김대호와 함께하는 본격 하얼빈 여행기가 그려진다. 하얼빈의 이국적인 풍경과 현지의 매력, 그리고 세 사람의 예측불가 케미가 더해진 ‘대다난’ 여정이 시청자들의 웃음을 유발할 예정이다.이날 가이드 김대호는 하얼빈에서 아나운서로 근무했던 친동생의 도움을 받아 짜온 여행 계획을 토대로 최다니엘과 전소민을 이끈다. 하지만 어디로 튈지 모르는 ‘말벌 모드’ 전소민의 돌발 행동에 계획은 연신 틀어지고, 김대호는 진땀을 빼며 “저 때 정말 미치는 줄 알았다”고 회상해 웃음을 자아낸다.그러나 돌발적인 행동 덕분에 의외의 재미도 발견한다. 예정에 없던 장소에 홀린 듯이 발걸음을 옮긴 김대호가 이곳의 매력에 흠뻑 빠진 것. 심지어 가이드의 본분마저 잊고, 이 장소에 관심 없는 최다니엘을 길거리에 버릴 정도였다고. 급기야 김대호는 현지 직원에게 “죽을 때까지 있어도 되냐”라고 물어본다.김대호가 직접 선정한 현지 맛집에서는 세 사람의 찐 리액션이 터진다. 생소한 음식에 처음엔 고개를 젓던 최다니엘도 한입 먹자마자 “이거 먹으러 또 와야겠다”며 극찬을 쏟아낸다. 전소민 역시 “이 식당에 가기 위해 하얼빈에 또 가고 싶을 정도”라고 감탄한다.세 사람은 하얼빈 대표 랜드마크 앞에서는 ‘공주 변신’이라는 특별한 체험도 한다. 현지 관광객들처럼 드레스와 화장을 완벽히 갖춘 세 사람은 충격적인 비주얼 변신으로 스튜디오를 초토화시킨다. 과연 모두를 경악하게 한 김대호, 최다니엘, 전소민의 공주 변신은 어떤 모습일지 궁금증을 자극한다.‘위대한 가이드2.5-대다난 가이드’는 오늘(4일) 저녁 8시 30분 방송된다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr