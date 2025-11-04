사진 제공=티엔엔터테인먼트

가수 이찬원이 정규 2집 '찬란(燦爛)'으로 커리어 하이를 기록했다.이찬원은 지난달 정규 2집 '찬란'을 발매하고 음원 차트 상위권에 올랐다. 앨범 초동 판매량은 61만 장을 넘어서며 자체 최고 기록을 세웠다. 타이틀곡 '오늘은 왠지'는 MBC '쇼! 음악중심'과 SBS '인기가요'에서 1위를 차지하며 음악방송에서도 성과를 냈다.'오늘은 왠지'는 밝은 분위기의 컨트리 팝 장르로, 작곡가 조영수와 가수 로이킴이 함께 작업했다. 이찬원이 처음 시도한 장르로 주목을 받았으며, 특유의 경쾌한 보컬로 곡의 매력을 살렸다.이찬원은 딩고 뮤직 유튜브 채널과 각종 음악방송에서 안정된 라이브 무대를 선보였다. 트로트 중심이던 기존 음악과 달리 산뜻한 분위기로 호응을 얻었다.전작 미니 2집 'bright;燦'이 자작곡 '하늘 여행'으로 싱어송라이터 면모를 보여줬다면, 이번 앨범은 팝 발라드 '엄마의 봄날', '나를 떠나지 마요', 재즈·블루스 기반의 '빛나는 별' 등 다양한 장르를 담았다.정규 1집 'ONE', 미니 2집 'bright;燦', 정규 2집 '찬란'까지 3연속 하프 밀리언셀러를 달성한 이찬원은 이번 활동으로 또 한 번 기록을 세웠다. 그는 오는 8일 밤 9시 방송되는 JTBC '아는 형님'에 출연해 활동을 이어간다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr