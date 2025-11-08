사진=럭셔리

섬세한 감정선과 탄탄한 연기력으로 사랑받는 1986년생 배우 윤시윤이 프리미엄 멤버십 매거진 '럭셔리' 11월호 화보를 통해 한층 짙어진 가을의 감성을 전했다. 데뷔 이후 영화와 드라마는 물론 최근 연극 '사의 찬미' 무대에 오르며 장르를 넘나든 윤시윤은 오는 11월 21일 방영 예정인 '모범택시 3' 특별 출연으로 또 한 번 색다른 변신을 예고한다.화보 속 윤시윤은 부드럽지만 단단한 존재감으로 시선을 사로잡는다. 블루 하운즈투스 재킷부터 아이보리 톤의 톱과 팬츠까지, 강렬한 버건디 컬러 배경 속에서 한층 깊어진 눈빛으로 촬영장을 압도했다. 소년에서 남자로 성장한 윤시윤의 면모가 더욱 강조되는 순간이었다.지난해 돌연 필리핀으로 어학연수를 떠나며 연예 활동을 잠시 중단했던 윤시윤은 "소년에서 남자로 넘어가는 과정에서도 피터 팬 같은 감수성은 잃지 않으려 한다"고 밝혔다. 최근 2년 동안 자신에게 가장 자주 던진 질문에 관해 묻자 그는 "'배우로서 다음엔 무엇을 준비해야 할까 싶었다. 옳고 그름을 따지기보다는 '이 해석이 맞을까' 고민하면서 시도하고 경험하고 있다"라며 담담한 진심을 말했다.또 '모범택시 3' 특별 출연에 관해 윤시윤은 "그동안 마라톤 같은 주연을 주로 맡았는데, 이번엔 단거리 스퍼트에 집중하고 싶었다"라며 한 에피소드를 이끄는 강한 캐릭터에 모든 에너지를 쏟았다고 덧붙였다. 또한 앞으로의 행보에 대해 지금 할 수 있는 한걸음에 집중하고 싶다며, 멜로드라마나 가족극처럼 사람과 사람의 호흡이 전부인 작품을 꼭 해보고 싶다는 소망을 말했다.끊임없이 자신을 확장하며 새로운 얼굴을 보여주는 배우 윤시윤. 그의 진솔한 인터뷰와 깊은 매력이 담긴 화보는 '럭셔리' 11월호와 홈페이지, 그리고 SNS를 통해 확인할 수 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr