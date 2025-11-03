사진=텐아시아DB

사진=채널A 방송 캡처

가수 신성이 채널A 메이크오버 프로그램 '다시한번 리즈시절'의 MC로 발탁, 물 흐르는 진행 실력을 선보이며 시청자들을 사로잡았다.2일 첫 방송한 채널A '다시한번 리즈시절'은 중년 여성들에게 새로운 청춘을 선물하고 잃어버린 자신감과 당당함을 되찾게 해주는 메이크오버 프로그램. 채널A '행복한 아침' 속 코너로도 방영되며 단독 프로그램으로 편성을 확정한 이번 방송에서 신성은 방송인 최희와 함께 공동 MC로 호흡을 맞췄다. 신성은 성형외과 전문의 유영기 원장, 메이크업 아티스트 '뷰티 왕언니' 우현증 원장과 함께 사연자의 '리즈시절'을 되찾는 과정을 따뜻하게 이끌었다.첫 방송의 주인공은 81세 보디빌더 임종소 씨로, 성형과 메이크업으로 한층 젊어진 임종소 씨가 스튜디오에 등장했다. 신성은 "따님이 나오신 거 아니냐"라며 놀라움을 감추지 못했다. 이와 함께 신성은 남편과 자식들을 위해 자신의 인생을 헌신한 임종소 님의 과거 이야기에 눈시울을 붉히며 진심 어린 공감을 전했다. 그러면서도 "요즘 하루에 거울을 몇 번씩 보시냐"라고 너스레를 떠는 등, 따뜻한 유머로 현장 분위기를 끌어올렸다.특히 "예뻐진 만큼 더 오래 살겠다, 앞으로 한국무용과 보디빌더로서의 꿈을 동시에 이루겠다"라는 임종소 씨의 각오에 신성은 "앞으로 더욱 행복한 인생을 사시길 바라겠다"라며 진심 가득한 응원 메시지를 전했다. 이날 신성은 특유의 부드러운 말투와 안정적인 진행력, 진심 어린 공감으로 첫 방송부터 시청자들의 마음을 사로잡으며 MC로서의 존재감을 입증했다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr