배우 이준호 주연의 드라마 '태풍상사'가 또 한 번 자체 최고 시청률을 경신했다.지난 2일 방송된 tvN 토일드라마 '태풍상사' 8회 시청률은 전국 가구 평균 9.1%, 최고 9.6%, 수도권 가구 평균 9%, 최고 9.7%로 자체 최고를 경신했다. 케이블 및 종편 채널에서 동시간대 1위에 올랐으며 2049 타깃 시청률 역시 전국 가구 평균 2.5%, 최고 2.9%, 수도권 가구 평균 2.1%, 최고 2.6%로 1위를 기록했다.고마진(이창훈 분)의 컴백은 태풍상사에 새로운 활력을 불어넣었다. 헬멧 제조사 강성과의 긍정적 논의 끝에 물량 확보에 성공하며 또 한 번 희망의 기운이 돌았다. 이제 관건은 이미 주요 시장 대부분이 선점된 상황에서 어느 나라에 팔 것이냐였다. 강태풍(이준호 분)이 IMF를 먼저 맞은 태국을 지목해 모두가 의아해했지만, 그 판단에는 그간 열심히 신문을 스크랩하며 쌓아온 명확한 근거가 있었다.마진은 6촌형 고마용(이한위 분)이 태국에서 15년 넘게 운영 중인 사와디 무역을 소개하며 현실적 실행안을 제시했다. 그런데 출장을 앞두고 영업팀 내 미묘한 긴장감이 흘렀다. 경리에서 영업팀 주임이 된 오미선(김민하 분)이 "영업이 그렇게 호락호락하지 않다"라며 충고한 것. 상사맨이 꿈인 미선은 "평가는 고객에게 받고, 증명은 숫자로 보여드리겠다"라고 단단히 맞섰다.그렇게 태국으로 떠난 태풍상사 3인방의 첫 해외 출장은 설레는 마음과 달리 쉽지 않은 여정이었다. 마용을 처음 만나는 자리에서도 마진은 미선의 소개를 어물쩍 넘어갔고, 식사 자리에서 태풍이 사람들에게 손수 국을 떠주자 불편한 기색을 드러냈다. 게다가 물건이 들어올 람차야 항구에 가보고 싶다는 미선에게 그곳은 사장과 영업이 가는 자리라며 그녀를 배제했다. 방으로 돌아간 미선을 찾아온 건 태풍이었다. 그러나 미선은 "사장님이 이렇게 감싸주시니까 제가 그런 말을 듣는 거다"라고 말했다.람차야 항구에서도 미선과 마진의 대립은 이어졌다. 마진은 세관 직원에게 잘 보이려 태국 사람들이 좋아한다는 한국 담배 한 보루와 점심 한 끼 할 수 있는 50달러를 건넸다. 놀란 미선이 뇌물이라며 제지했지만, 마진은 영업의 기본을 운운하며 굽히지 않았다. 그러면서 또다시 무시하는 듯한 그의 태도에 미선은 눈물을 쏟았다.분위기 전환을 위해 태풍은 다 함께 클럽에 가자고 제안했다. 클럽에서 헬멧 수출의 단서를 쥔 니하캄 그룹의 막내딸 니차(다비카 후네 분)를 만나기 위해서였다. 멋지게 차려입은 태풍을 소개받은 니차는 그에게 무대에 올라 노래를 불러달라고 권했다. 그는 마치 'Can’t Take My Eyes Off You'를 부르며 분위기를 띄웠다.그럼에도 불구하고 미선의 마음은 여전히 편치 않았다. 불편한 구두에 까진 뒤꿈치를 보니 자신이 더 바보 같았던 것. 클럽 밖으로 나온 미선을 뒤따라온 태풍은 직접 손수건을 상처 부위에 묶어줬다. 그리고 "너무 애쓰지 마라. (얼마나 노력하고 있는지) 다 알고 있다"고 위로했다.하지만 평온은 오래가지 않았다. 그날 밤, 숙소로 경찰이 들이닥쳤고, 세 사람이 서로 연행됐다. 사정을 몰라 불안해하던 중 기초 태국어를 공부해 온 미선이 겨우 상황을 파악했다. 문제의 발단은 마진이 세관 직원에게 건넨 50달러였다. 뇌물 의혹으로 번진 사건에 CCTV까지 확보된 상황. 얼굴을 대조해 보던 경찰이 결국 마진을 체포했다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr