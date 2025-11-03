SNS

트로트가수 박서진의 동생 박효정이 AI로 변신했다.최근 박효정은 자신의 계정에 어플리케이션을 사용해 만든 AI 모습을 공개했다. 공개된 사진 속 박효정은 눈밭 위에서 겨울을 즐기고 있는 모습이다.한편 지난달 18일 방영된 KBS2TV 예능 '살림남2'에서는 첫 가족 해외여행을 떠난 박서진 가족의 모습이 그려졌다. 당시 딤섬 가게에서 박효정의 치파오 차림을 정면으로 본 박서진은 “네 뱃살은 자아가 있는 거냐. 꿀렁대지 마라. 물침대냐”라며 면박을 줬다. 박효정은 “턱살은 어떻게 할 건데?”라며 오히려 턱살도 있다고 너스레를 떨었다. 박서진은 “힘 줘라. 장첸 여동생이가?”라며 짜증을 냈다.이를 본 신유는 “그래도 효정 씨 같은 동생이 있으면 살짝 기가 빨릴 거 같지만, 재미있을 것 같다”라며 칭찬했다. 박서진은 “그것도 한 시간이다”라며 단호하게 차단했다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr