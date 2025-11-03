사진 = MBC '푹 쉬면 다행이야' 캡처

'백악관 셰프'로 알려진 안드레 러시가 무인도 신흥 셰프 군단 안유성, 이모카세 김미령, 파브리와 자존심을 건 요리 대결을 펼쳤다.3일 밤 9시 방송된 MBC '푹 쉬면 다행이야'에서는 미미, 유희관, 강재준이 일꾼으로 등장하고 안유성, 김미령, 파브리가 셰프로 등장했으며 스튜디오에는 안정환, 붐, 이연복, 김채현이 출연한 모습이 그려졌다.이날 방송에서 일꾼으로 미미, 유희관, 강재준이 일꾼으로 등장한 가운데 안유성, 김미령, 파브리가 '백악관 셰프'로 알려진 안드레 러시와 맞붙게 됐다. 이가운데 조업에서는 프로그램 최초로 상어가 포획되어 현장이 혼비백산에 빠졌다.아침이 밝아오자 안유성은 전날 미미했던 활약 때문에 유희관과 강재준, 미미로부터 "설레발 금지", "굉장히 실망스러웠다"는 핀잔을 들었다. 모두가 안유성의 명예 회복을 기대하는 가운데 '백악관 셰프' 안드레 러시가 또다시 무인도에 등장했다.안드레 러시는 무인도에 다시 와 기쁘다며, 안정환이 "이번에 제대로 한번 붙어보라고 보냈다"고 밝혀 셰프들 간의 경쟁을 예고했다. 안드레 러시는 양세형, 붐, 박제니가 지어준 한국 이름인 "샛별이"라고 자신을 소개한 뒤 "셰프들이 여럿 모이면 묘한 경쟁심이 늘 있는데 내가 항상 '대빵'이었다"라고 자신감을 드러내며 칼을 갈기 시작했다.기존 셰프들은 안드레 러시의 등장에 불편한 심기를 내비쳤다. 파브리는 "이미 셰프가 세 명인데 충분하지 않냐"고 했고 김미령은 "우리를 못 믿나 싶더라"고 경계심을 보였다. 안유성 역시 "셰프님이 또 있으니까 신경이 쓰이더라"고 고백하기도 했다.이가운데 모두가 조업에 나섰다. 안유성은 물때가 좋다며 기대감을 높였지만 그물이 올라오자 무게가 만만치 않아 멤버들은 힘겨워했다.그물 속에서 미미와 유희관은 프로그램 최초로 상어를 발견하고 경악하며 괴성을 질렀다. 다른 멤버들은 믿지 못했지만 선장이 상어가 맞다고 확인해주면서 배 위는 혼비백산에 빠졌다. 상어 외에도 아귀, 돔을 포함한 다양한 희귀 어종이 줄줄이 잡히며 축제 분위기가 이어졌다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr