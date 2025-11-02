전현무, 제대로 사고쳤다…유재석 예능 다 제치더니, '나혼산' 브랜드평판 1위 [TEN이슈]

사진=텐아시아DB

'나혼자산다'가 유재석이 진행을 맡고 있는 예능 프로그램들을 제치고 2025년 11월 브랜드평판 1위에 이름 올렸다. '나혼자산다' 브랜드평판에는 전현무가 주 키워드로 분석됐다.한국기업평판연구소는 2025년 10월 2일부터 2025년 11월 2일까지 국민들에게 사랑받는 예능 프로그램 50개의 브랜드 빅데이터 103,339,634개를 분석하여 소비자들의 브랜드 참여와 소통량, 미디어소비, 브랜드 확산량, 소비량을 측정했다. 지난 10월 예능 프로그램 브랜드 빅데이터 101,423,825개와 비교하면 1.89% 증가했다.브랜드 평판지수는 브랜드 빅데이터를 추출하고 소비자 행동분석을 하여 참여가치, 소통가치, 미디어가치, 소셜가치로 분류하고 가중치를 두어 나온 지표이다. 예능프로그램 브랜드평판에서는 참여가치와 소통가치,미디어가치, 커뮤니티가치, 시청가치로 브랜드평판지수를 분석했다.2025년 11월 예능 프로그램 브랜드평판 10위 순위는 '나혼자산다', '놀면 뭐하니', '유퀴즈온더블럭', '런닝맨', '냉장고를 부탁해', '미운우리새끼', '신인감독 김연경', '사랑의 콜센타 세븐스타즈', '아는 형님', '우리들의 발라드' 순으로 분석됐다.예능 프로그램 브랜드평판 1위를 기록한 '나혼자산다' 브랜드는 참여지수 965,482 미디어지수 1,523,248 소통지수 2,289,804 커뮤니티지수 1,506,725 시청지수 605,483이 되면서 브랜드평판지수 6,890,742로 분석됐다. 지난 10월 브랜드평판지수 6,066,003과 비교해보면 13.60% 상승했다.2위, '놀면 뭐하니' 브랜드는 참여지수 752,493 미디어지수 1,088,318 소통지수 823,383 커뮤니티지수 1,556,253 시청지수 593,126이 되면서 브랜드평판지수 4,813,574로 분석됐다. 지난 10월 브랜드평판지수 5,443,569와 비교해보면 11.57% 하락했다.3위, '유퀴즈온더블럭' 브랜드는 참여지수 426,115 미디어지수 250,271 소통지수 1,210,322 커뮤니티지수 2,006,504 시청지수 457,202가 되면서 브랜드평판지수 4,350,413으로 분석됐다. 지난 10월 브랜드평판지수 4,201,128과 비교해보면 3.55% 상승했다.4위, '런닝맨' 브랜드는 참여지수 387,970 미디어지수 700,644 소통지수 1,596,903 커뮤니티지수 1,111,816 시청지수 432,488이 되면서 브랜드평판지수 4,229,821로 분석됐다. 지난 10월 브랜드평판지수 5,279,514와 비교해보면 19.88% 하락했다.5위, '냉장고를 부탁해' 브랜드는 참여지수 717,448 미디어지수 942,897 소통지수 814,229 커뮤니티지수 567,744 시청지수 926,760이 되면서 브랜드평판지수 3,969,077로 분석됐다. 지난 10월 브랜드평판지수 1,282,606과 비교해보면 209.45% 상승했다.한국기업평판연구소 구창환 소장은 "예능 프로그램 브랜드평판 2025년 11월 브랜드 빅데이터 분석결과, '나혼자산다' 브랜드가 1위를 기록했다. 예능 프로그램 브랜드 카테고리를 분석해보니 지난 10월 예능 프로그램 브랜드 빅데이터 101,423,825개와 비교하면 1.89% 증가했다. 세부 분석을 보면 브랜드참여 17.16% 상승, 브랜드이슈 10.92% 상승, 브랜드소통 2.15% 하락, 브랜드확산 7.47% 하락, 브랜드소비 6.12% 상승했다"라고 평판 분석했다.이어 "2025년 11월 예능 프로그램 브랜드평판 1위를 기록한 '나혼자산다' 브랜드에 대한 링크분석에서는 '대결하다, 공감하다, 출연하다'가 높게 분석됐고, 키워드 분석에서는 '전현무, 달리기, 운동회'가 높게 분석됐다. 긍부정비율분석에서는 긍정비율 90.12%로 분석됐다"고 밝혔다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr