박한별이 여전히 눈부신 미모로 근황을 전했다.박한별은 인스타그램에 별 이모지가 담긴 짧은 멘트와 함께 청량한 풍경 속 사진을 게재했다.공개된 사진 속 박한별은 제주 바다를 배경으로 따뜻한 햇살을 받으며 여유로운 미소를 짓고 있다. 자연광 아래 빛나는 피부와 청초한 표정이 어우러져 한 폭의 화보 같은 장면을 완성했다. 블랙 시스루 탑에 브라운 팬츠를 매치한 감각적인 스타일링도 눈길을 끌었다.팬들은 "박한별씨는 아름다운 여신" "늘 응원합니다" "너무 예뻐" "화이팅" "경치 너무 멋지네요 행복한 11월 보내세요" "세상에서 최고로 아름다운 미소를 갖고 있어서 넘 좋아용" 등의 반응을 보이며 뜨거운 응원을 전했다.앞서 박한별은 과거 방송된 TV조선 '아빠하고 나하고'에 출연해 6년만에 방송 복귀를 알렸다. 당시 방송에서 박한별은 남편 논란에 대해 "내가 할 수 있는 일이 아무것도 없고 하루하루가 지옥 같았다"며 "시어머니조차 나에게 너를 위해 이혼하라며 눈물 흘리셨다"고 말했다.박한별은 2017년 전 유리홀딩스 대표 유인석과 결혼해 슬하에 2남을 두고 있다. 남편은 빅뱅 전 멤버 승리의 전 동업자로 알려져 있다. 남편은 성매매 알선, 업무상 횡령 등의 혐의로 불구속기소 돼 2020년 징역 1년 8개월에 집행유예 3년을 선고받았다.한편 박한별은 친엔터테인먼트와 전속 계약을 체결한 뒤 유튜브 채널 '박한별하나'를 운영하며 제주도에서 카페를 운영하는 일상을 공개하며 새로운 시작을 알렸다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr