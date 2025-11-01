사진 = 이세영 인스타그램

배우 이세영이 동안 비주얼을 완성해 눈길을 끈다.최근 이세영은 자신의 인스타그램에 브랜드 명이 담긴 멘트와 함께 사진을 올렸다.사진 속 이세영은 그린 볼캡에 블랙 가죽 재킷을 매치해 내추럴하면서도 트렌디한 매력을 발산했다. 또 다른 컷에서는 다양한 색감의 꽃다발을 품에 안고 미소를 짓는 모습으로 시선을 사로잡았다. 핑크빛 조명이 은은히 비추는 공간에서 포즈를 취한 마지막 사진에서는 따뜻한 무드와 청순한 분위기가 공존해 보는 이들의 감탄을 자아낸다.팬들은 "언니 너무 아름다우세요" "늘 응원합니다" "너무 예뻐" "화이팅" "너무 매력쟁이얌" "예뿌다 내 공주님" 등의 반응을 보였다.한편 이세영은 1992년생으로 33세이며 2026년 공개 예정인 디즈니+ 오리지널 '재혼황후'에 출연한다. 웹소설을 원작으로 한 '재혼 황후'는 동대제국의 완벽한 황후 '나비에'(신민아 분)가 도망 노예 '라스타'(이세영 분)에게 빠진 황제 '소비에슈'(주지훈 분)로부터 이혼을 통보받고, 이를 수락하는 대신 서왕국의 왕자 '하인리'(이종석 분)와의 재혼 허가를 요구하며 벌어지는 로맨스 판타지 대서사극으로 방영 전부터 많은 관심을 받고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr