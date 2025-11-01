사진 = 변우석 인스타그램

변우석이 한층 더 부드럽고 청량한 분위기로 근황을 전했다.변우석은 인스타그램에 다양한 이모지가 담긴 멘트와 함께 사진을 공개했다.공개된 사진 속 변우석은 체크 패턴 니트 베스트와 셔츠를 매치한 단정한 스타일로 카메라를 응시하고 있다. 블랙 뉴스보이 캡을 쓴 모습이 훈훈하면서도 소년 같은 매력을 더하며, 깨끗한 피부와 또렷한 이목구비가 조화를 이루어 시선을 사로잡는다. 군더더기 없는 자연스러운 표정 속에서 부드럽고 포근한 무드가 느껴져 팬들의 마음을 설레게 했다.이를 본 팬들은 "어째 더 어려진 것 같아" "늘 응원합니다" "너무 귀여워" "화이팅" "보자마자 기분 좋아져" "생일 축하해요" 등의 댓글을 남기며 뜨거운 반응을 보였다.한편 변우석은 1991년생으로 34세다. 변우석은 지난해 tvN 드라마 '선재 업고 튀어'의 류선재 역으로 선풍적인 인기를 끌어 대세 배우로 발돋움했다. 이후 다양한 브랜드의 러브콜을 받으며 광고 수입만 약 100억원을 기록한 것으로 알려졌다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr