개그맨 김영철이 일본에서의 짧은 유학 생할을 마무리했다.31일 유튜브 채널 '김영철 오리지널'에는 '김영철 일본에서 어학연수 하면서 눈물날 정도로 가장 힘들었던 순간은?(나 홀로 타지 생활)'이라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 김영철은 일본 어학연수 중 중상급반으로 승격하며 일본어 실력을 뽐냈다. 이제는 굴 맛집도 혼자 예약할 정도로 도쿄생활에 완벽 적응한 모습을 보여 감탄을 자아냈다.홀로 훗카이도 굴 맛집에 방문한 김영철은 굴 6개에 3,800엔(약 3만 6천원) 메뉴를 주문한 뒤 "호사를 누리고 있다"고 말해 눈길을 끌었다.학원 마지막 발표 시간, 김영철은 가장 존경하는 사람으로 선배 이경규를 꼽으며 "불만이 많지만, 40년간 코미디언으로 활동했고, 나에게 '계속 공부하면 좋은 날이 올 거'라고 말해준 사람"이라며 존경심을 드러냈다.김영철은 연수 마지막 밤, '나 혼자 산다'를 떠올리며 "10년 전으로 돌아가면 더 잘할 수 있을까? 왜 항상 시간에 대한 후회를 하게 될까. '아는 형님'은 10년 전으로 돌아가도 그렇게 못 할 것 같다. 나 빼고 다들 너무 잘한다"고 자아 성찰을 했다.이어 "유튜브 채널 오픈한 1년 전으로 돌아가도 더 잘할 거 없는 것 같다. 돌아가서 잘하면 인생 다 돌아가지"라며 후회할 필요 없다는 셀프 교훈을 되새겼다.어학연수를 마무리하며 도쿄 집 정리를 마친 김영철은 "만감이 교차한다. 나이 오십 넘어서 첫 어학연수, 홀로 외국 생활을 해봤는데, 한번쯤은 해볼 만한 것 같다. 많이 기억에 남을 것 같다"고 소감을 전했다."눈물까지는 나지 않을 것 같다"던 김영철은 "오십 넘어서 이렇게 기쁘고, 설렐 수 있다는 게 좋았다. 정말 귀한 순간이었다. 친구들, 스태프도 먼저 다가와 줘서 고마웠다. 매 순간 열심히 하려고 했다"며 울컥한 모습을 보였다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr