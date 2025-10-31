AI 기반 인플루언서 협찬 플랫폼 인디스탈 플레이가 오는 11월 초, 크리에이터가 아티스트를 직접 섭외하여 콘텐츠를 공동 제작할 수 있는 ‘아티스트 플레이’ 기능을 새롭게 런칭한다고 31일 밝혔다. 이 기능은 기존의 AI 기반 브랜드 협찬 매칭을 넘어선 서비스 확장으로 주목받고 있다.
인디스탈 플레이는 콘서트, 뮤지컬, 레저, 호텔, 레스토랑 등 다양한 분야에서 현재 총 3만6683건의 협찬 기회(플레이)를 AI 기술을 통해 최적의 인플루언서와 연결하고 있는 플랫폼이다. 등록된 플레이는 펜션 1만4522건, 레스토랑 9501건, 뮤지컬 3020건, 콘서트 2074건 등이며, 창작자(인플루언서)는 콘텐츠 기획안을 바탕으로 원하는 협찬을 제안받을 수 있다.
새롭게 선보이는 ‘아티스트 플레이’는 유튜브 크리에이터나 틱톡커 등 인플루언서가 아이돌, 코미디언, 배우, 모델 등 아티스트에게 직접 콘텐츠 협업을 제안하고 섭외할 수 있는 서비스다. 이를 통해 크리에이터는 콘텐츠의 퀄리티와 화제성을 높이고, 아티스트는 자신의 작품이나 활동을 효과적으로 홍보할 새로운 기회를 얻게 된다.
런칭 시점에는 코미디언 윤형빈, 이세영, 김영희, 정범균부터 아이돌 그룹 영파씨(YOUNG POSSE)까지 다양한 분야의 연예인 및 셀럽을 직접 섭외 제안할 수 있는 플레이가 오픈될 예정이다. 특히, 인디스탈 플레이는 ‘아티스트 플레이’ 런칭에 앞서 아이돌 그룹 영파씨(YOUNG POSSE)의 첫 단독 콘서트 사전 홍보를 위한 대규모 콜라보레이션을 진행한다고 밝혔다.
영파씨는 데뷔 2주년을 맞아 11월 29일 서울 명화라이홀에서 단독 콘서트 ‘YOUNG POSSE 1ST CONCERT (POSSE UP : THE COME UP Concert in Seoul)’을 개최한다. 첫 아티스트 플레이 협업 사례로는 344만 먹방 유튜버 애정과 영파씨 멤버(위연정, 지아나, 한지은)가 연결되어 먹방 콘텐츠가 제작될 예정이다.
노현민 인디스탈 코리아 대표는 “인디스탈 플레이는 AI 기술을 통해 창작자와 다양한 협찬 기회를 연결하는 것을 넘어, 이제 아티스트와의 직접적인 협업까지 지원하는 종합 콘텐츠 마케팅 플랫폼으로 진화하고 있다”며, “‘아티스트 플레이’를 통해 크리에이터와 아티스트가 만나 새로운 시너지를 창출하고, 팬들에게는 더욱 풍성한 콘텐츠 경험을 제공할 수 있을 것으로 기대한다”고 전했다.
‘아티스트 플레이’ 기능은 오는 11월 초 인디스탈 플레이 웹사이트를 통해 정식으로 공개될 예정이다. 인디스탈 플레이 공식 운영사 인디스탈 코리아(주)는 AI 콘텐츠 테크기업 인디스탈(주)의 기술을 기반으로 플랫폼을 개발했으며, 인플루언서 셀러 커머스 ‘인디스탈 링크’ 등도 함께 운영하고 있다.
