사진=카리나 SNS

그룹 에스파 멤버 카리나가 동료에게 애정 공세를 퍼부었다.카리나는 지난 30일 자신의 인스타그램 스토리에 "자기야. 생일 축하하고 오늘 예쁘더라? 뽑뽀"라는 문구와 함께 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속에는 카리나가 멤버 지젤과 함께 입술을 쭉 내밀고 있는 모습. 카리나는 지젤을 생일을 축하하며 "너랑 먹는 조식이 제일 맛있음"이라며 애정을 드러냈다.한편 카리나와 지젤이 속한 에스파는 지난 6월 새 싱글 'Dirty Work'(더티 워크)를, 지난 9월에는 'Rich Man(리치맨)을 발매하는 등 활발한 활동을 펼쳤다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr