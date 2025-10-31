사진제공=Miami Film Festival

영화 '어쩔수가없다'가 마이애미 국제영화제에서 개막작 상영을 마친 가운데, 박찬욱 감독이 공로상을 수상했다.'어쩔수가없다'는 다 이루었다고 느낄 만큼 삶이 만족스러웠던 회사원 만수(이병헌)가 덜컥 해고된 후, 아내와 두 자식을 지키기 위해, 어렵게 장만한 집을 지켜내기 위해, 재취업을 향한 자신만의 전쟁을 준비하며 벌어지는 이야기를 담는다. 지난 10월 29일(현지 시각) 개막한 12회 마이애미 국제영화제에서 '어쩔수가없다'가 개막작으로 상영됐다.마이애미 국제영화제는 미국 남동부 지역에서 가장 주목받는 국제영화제이자 전 세계 다양한 장르의 작품을 조명하는 영화 축제다. 박찬욱 감독은 공로상(Precious Gem Master Award)을 받으며 세계 영화계의 거장임을 다시금 입증했다. 공로상은 세계 영화 발전에 기여하고 탁월한 업적을 남긴 이에게 주어지는 상으로, 이번 수상은 예술성과 대중성을 겸비한 연출력으로 전 세계 영화 팬들의 사랑을 받아온 박찬욱 감독의 밀도 있는 작품 세계를 가늠케 한다.해외 주요 영화제에서 연이어 수상하는 낭보를 전하는 영화 '어쩔수가없다'는 배우들의 화려한 연기 앙상블과 눈을 사로잡는 미장센, 몰입감 높은 전개로 주목을 받고 있다. 특히 긴장감 넘치는 전개를 파고드는 블랙 코미디적 요소는, 웃픈 감정을 자아내며 관객들을 매료하고 있다. 외신 더 시네마틱 릴은 "'어쩔수가없다'로 박찬욱 감독은 현대 영화계의 진정한 거장임을 다시 한번 입증했다.", 인세션 필름은 "박찬욱 감독이 다시 한번 예상을 완벽히 뒤집는 이야기꾼임을 증명했다." 샤데 스튜디오스는 "단 한 순간도 눈을 뗄 수 없게 한다. 정교한 완성도를 지닌 탁월한 역작" 등 호평을 남겼다. '어쩔수가없다'는 국내에서도 300만 관객 돌파를 앞두고 있다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr