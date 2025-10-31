서장훈, 필리핀서 제대로 사고쳤다…현지 언론도 주목 "팬들 가득 몰려" ('열혈농구단')

사진=텐아시아DB

서장훈이 이끄는 열혈농구단 팀이 필리핀을 뜨겁게 달궜다.10월 26일(현지시간) 필리핀 마닐라의 몰 오브 아시아 아레나(SM Mall of Asia Arena)가 함성으로 가득 찼다. SBS 예능 프로그램 열혈농구단 (팀명 :라이징이글스) 팀이 필리핀 연예인 농구팀 ‘쿠이스 쇼타임(Kuys Showtime)’과 맞붙으며, 한국과 필리핀 농구 팬들의 눈과 귀를 사로잡았다.1만 5000석 규모의 경기장은 이른 오후부터 팬들로 붐볐다. 현장을 찾은 관객들은 응원봉과 플래카드를 들고 자신이 응원하는 스타의 이름을 연호했다. 경기 시작 전부터 아레나는 열기로 가득 찼고, 코트에 발을 들이는 순간마다 터지는 함성은 프로 경기장을 방불케 했다.이날 경기는 한 치 앞을 예측할 수 없는 팽팽한 승부로 이어졌다. 두 팀 모두 치열한 수비와 빠른 템포의 공격으로 경기를 주도했고, 선수들의 화려한 개인기와 몸을 아끼지 않는 플레이에 관중석에서는 환호가 터져 나왔다.특히 필리핀 홈그라운드 임에도 한국 팀을 향한 응원도 경기장 곳곳을 가득채웠다. 세계를 사로잡고 있는 K-컬츠를 대표하는 한국 스타들의 힘을 다시 확인케 했다는 평가다. 열혈농구단은 한국 농구 레전드이자 스타 방송인인 서장훈 감독을 비롯, 팀 주장을 맡은 샤이니 민호, 2AM 정진운, NCT 쟈니, 가수 손태진, 배우 박은석, 오승훈, 김택, 모델 문수인, 이대희, 쇼핑호스트 박찬웅, '환승연애2' 출신 정규민 등 11명으로 선수단 라인업이 구성됐다.경기 중간중간 펼쳐진 공연도 또 하나의 하이라이트였다. 필리핀 인기 보이그룹 호라이즌(HORIZON), 한국의 실력파 걸그룹 빌리(Billlie), 그리고 한류의 상징 산다라박이 무대에 올라 콘서트급 공연을 선보였다. 각국 팬들이 한데 어우러진 이 무대는 단순한 스포츠 이벤트를 넘어, K-POP과 농구가 결합한 새로운 문화 교류의 장이었다.이번 경기는 ‘열혈농구단’의 필리핀 원정 경기이자, 아시아 팬들과 직접 만나는 첫 무대였다. ‘Shoot of Asia’라는 타이틀로 진행된 이번 행사는 한국과 필리핀의 스포츠와 예능, 음악이 한데 어우러진 복합 문화 축제의 형태로 진행되며, 현지 언론과 SNS에서도 뜨거운 반응을 얻고 있다.현지 관계자는 “한국과 필리핀 모두 농구를 사랑하는 나라다. 이번 이벤트를 통해 두 나라의 팬들이 하나로 연결되는 모습을 보며 감동받았다”고 전했다.행사는 오후 5시부터 10시까지 이어졌다. 늦은 시간까지 자리를 지킨 팬들은 경기의 마지막 순간까지 환호하며 선수들을 응원했고, 경기 후에도 한참 동안 자리를 떠나지 못했다.열혈농구단 관계자는 "1만5000석의 관중석을 가득 메울 정도로 많은 필리핀 팬들이 몰렸다"면서 "11월 말 부터 시작될 방송에서 한류 스타와 스포츠와의 만남이 갖는 폭발력을 두 눈으로 확인하실 수 있을 것"이라고 말했다.치열했던 경기 결과는 오는 11월 29일 첫 방송되는 ‘열혈농구단’를 통해 공개될 예정이다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr