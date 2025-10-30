사진 = '셰프 안성재 Chef Sung Anh' 유튜브 채널 캡처

사진 = '셰프 안성재 Chef Sung Anh' 유튜브 채널 캡처

'흑백요리사'에서 '히든천재'로 출연했던 김태성 셰프와 안성재 셰프가 재회했다.안성재 셰프가 운영하는 유튜브 채널 '셰프 안성재 Chef Sung Anh'에서는 '느슨해진 흑백요리사에 긴장감 주러온 안성재 히든 천재 알리오 올리오 재평가'라는 제목의 영상이 올라왔다.영상에서 안성재는 "제가 '흑백요리사'를 통해 인연이 된 사람들이 잘 지내는지 궁금해서 찾아오게 됐다"고 하며 '히든 천재' 레스토랑을 찾게 된 이유를 밝혔다. 히든 천재는 '흑백요리사'에서 안성재가 처음으로 심사해 '합격' 판정을 내린 참가자로 당시 많은 시청자들이 히든 천재의 파스타 맛을 궁금해 하기도 했다.히든 천재는 해당 레스토랑에 대해 오픈한지 1년 반 됐다며 "저는 촬영 기간 동안 이걸 준비하고 있었다"며 "사실 '흑백요리사' 나오고 나서 훨씬 잘됐다"고 밝혔다. 이어 "예를 들면 전에는 이제 한 턴만 돌렸다면 그 후에는 이제 두 턴을 다 돌릴 수 있는 식당이 됐다"고 했다.안성재는 "오늘 이제 레스토랑에 왔으니까 뭘 먹어야 되긴 할 것 같다"고 했다. 이에 히든 천재는 "아 근데 그거를 다시해 드리기는 진짜 좀 겁이 난다"며 긴장했다. 안성재는 "그때 기억나고 해서 나름 되게 기대하고 있다"고 알렸다.이에 히든 천재는 "간 좀 짭짤한 거 좋아하시냐"며 "그럼 좀 짭짤하게 준비해서 바로 준비 해 보겠다"고 하며 알리오올리오를 선보였다. 알리오올리오 맛을 본 안성재는 "작년에 먹었던 것보다는 물론 온도의 차이도 분명히 있고 방금 만들어졌지만 소스가 좀 많아졌다"고 평가했다.아울러 안성재는 히든천재에게 "혹시 '흑백요리사' 때는 못했지만 지금 하고 싶은 말이 있냐"고 물었다. 이에 히든 천재는 "왜 저한테 스펙트럼이 넓은 셰프인데 알리오 올리오를 하느냐는 말에 감동했다"며 "셰프님이 완전히 저를 모른다고 생각했다"라고 말했다. 그러자 안성재는 히든 천재에게 "셰프로서의 게임은 지금부터다"고 조언을 건넸다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr