82메이저 윤예찬/ 사진 제공=그레이트엠

82메이저 남성모/ 사진 제공=그레이트엠

그룹 82메이저가 자유분방한 에너지를 담은 신곡 녹음 비하인드를 전했다.82메이저(82MAJOR, 남성모·박석준·윤예찬·조성일·황성빈·김도균)가 30일 서울 강남구 일지아트홀에서 미니 4집 'Trophy'(트로피) 발매 기념 미디어 쇼케이스를 열었다.이날 남성모는 곡 작업 비하인드를 전했다. 그는 "'Need That Bass'(니드 댓 베이스) 만들 때 LA에서 송캠프를 했다. 작업실 밑에 수영장이 있었는데, 예찬이가 거기서 수영하다가 상의를 탈의한 상태로 녹음했다. 자유롭게 녹음해서 더 신나는 음악이 나오지 않았나 싶다"고 말했다. 그는 "아마 영상도 있을 거다. 공개할 수도 있지 않을까"라며 웃었다.윤예찬은 "수영장을 보니까 너무 수영하고 싶었다. 멤버들이 '네가 먼저 들어가면 우리도 다 들어갈게' 했다. 그런데 수영장에 들어가고 보니 갑자기 멤버들이 없어졌더다. 녹음하려고 들어간 거다. 급하게 수건만 두르고 올라갔다. 도착하자마자 '예찬아 너도 빨리 들어가' 하길래 녹음실에서 수건만 걸치고 녹음했다"고 설명했다.이번 앨범은 82메이저의 열정과 자신감이 집약된 결과물이다. 그동안 무대 위에서 팬들과 함께 만들어온 값진 순간을 바탕으로 세상을 향해 음악으로 승리를 선언한다. 타이틀곡 '트로피'는 중독적인 베이스라인이 중심을 잡는 테크하우스 장르의 곡이다. 트로피를 차곡차곡 쌓아가겠다는 포부를 가사에 담았다.82메이저의 미니 4집 '트로피'는 이날 오후 6시 각종 온라인 음원사이트를 통해 만나볼 수 있다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr