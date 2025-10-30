/ 사진제공=티빙

배우 김유정이 잔혹한 악녀로 돌아왔다. 동료 배우 김도훈과의 열애설을 유쾌하게 해명한 김유정은 악녀 연기에 대한 소신을 전했다.30일 서울 CGV 용산아이파크몰에서 티빙 오리지널 '친애하는 X'의 제작발표회가 열렸다. 현장에는 배우 김유정, 김영대, 김도훈, 이열음과 연출을 맡은 이응복 감독이 참석했다.'친애하는 X'는 지옥에서 벗어나 가장 높은 곳으로 올라가기 위해 가면을 쓴 여자 백아진(김유정 분), 그리고 그녀에게 잔혹하게 짓밟힌 X들의 이야기다. 아름다운 얼굴 뒤에 잔혹한 본색을 숨긴 대한민국 톱배우 백아진의 파멸, 그를 지키고자 지옥을 선택한 윤준서(김영대 분)의 사랑을 담아낸 파멸 멜로 서스펜스다.이응복 감독은 "(원작) 웹툰을 봤을 때 생각난 게 천사와 악마였다"며 "기구한 운명을 갖고 태어난 천사 같은 얼굴의 악마와 그녀를 지키려는 두 수호천사의 다크 로맨스 스릴러라고 생각한다"라고 기획 의도를 밝혔다.김유정은 살아내기 위해 가면을 쓴 여자 ‘백아진’ 역을, 김영대는 구원이 사랑이라 믿은 남자 ‘윤준서’ 역을 맡았다. 김도훈은 극 중 백아진의 맹목적인 조력자 김재오로 분했다.이날 김유정은 작품을 선택한 이유에 대해 "백아진은 누구나 탐낼 수밖에 없는 캐릭터"라며 "아진뿐만 아니라 극 속 인물들이 얽히고설키며 끊임없이 메시지를 전하는 부분이 매력적이었다"고 밝혔다.이어 그는 "무엇보다 감독님과의 대화 속에서 함께 작업하는 사람에 대한 신뢰가 생겼다. 두려움이 있었지만 용기를 주시고 힘을 북돋아주셔서 아진을 만날 수 있었다"며 감사를 표했다.악녀를 표현하면서 부담감도 적지 않았을 터. 김유정은 "실제 내 모습은 아니지만, 사람이라면 누구나 다양한 표정과 자아를 가지고 있지 않나. 내 안에도 수많은 또 다른 내가 존재한다고 생각한다. 그런 면에서 낯설지 않았다"고 설명했다.이어 "일부러 다른 모습을 보여주겠다는 생각보다는 아진이가 다른 인물들과 어우러지며 감정을 자연스럽게 주고받는 순간에 집중했다"고 덧붙였다. 자신과의 싱크로율을 묻자 그는 "-100%"라고 답해 웃음을 자아냈다.김유정과 김도훈은 최근 열애설에 휩싸였다. 지난 5월 베트남 공항에서 김유정과 김도훈을 봤다는 목격담이 확산됐고, 두 사람 모두 SNS에 나트랑 여행 사진을 게재하면서다.이에 대해 김유정은 "기사가 나고 (김도훈과) 거의 바로 통화 했다. 통화하자마자 3분 내내 웃었다. 감독님과 이야기하면서도 많이 웃었다. 저희 입장에서는 그만큼 관심을 주시는 것이기 때문에 작품이 잘 됐으면 좋겠다고 생각했다"고 해명했다.이응복 감독 역시 "제가 사진을 조금 더 제공할 의향이 있다. 몇 장의 사진을 확보했다"고 너스레를 떨었다. 김영대는 "저는 진짜 아무것도 몰랐다. 저는 거기 못 갔다. 이게 무슨 일인지, 진짜인지 가짜인지 진심으로 물어봤다. 전화했는데 아니라고 하더라"고 말했다.김도훈은 지난 3월 바이크 장면 소화를 위한 연습 중 사고를 당해 왼팔 전완근 부근 골절상을 입었다. 전치 24주 부상을 당했던 김도훈은 "지금은 치료를 잘 받아 회복이 된 상태"라고 말했다.이어 그는 "바이크 연습 하다가 부상이 좀 있었다. 원래 오토바이를 탈 줄 알았고 안전하게 찍어서 저도 상상하지 못했던 부상이었다. 이번 기회로 항시 조심해야겠다는 교훈을 느꼈다. 잘 회복했다"고 답했다.MC를 맡은 박경림이 "오늘도 바이크 복장으로 왔다"고 장난을 치자 김도훈은 "오늘은 차를 타고 왔다. 바이크는 안 탈 것"이라고 답해 웃음을 자아냈다.'친애하는 X'는 오는 11월 6일 오후 6시 1-4회가 티빙을 통해 첫 공개된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr