배우 김도훈이 오토바이 사고로 인한 부상에 대해 언급했다.30일 서울 CGV 용산아이파크몰에서 티빙 오리지널 '친애하는 X'의 제작발표회가 열린 가운데 현장에는 배우 김유정, 김영대, 김도훈, 이열음과 연출을 맡은 이응복 감독이 참석했다.'친애하는 X'는 지옥에서 벗어나 가장 높은 곳으로 올라가기 위해 가면을 쓴 여자 백아진(김유정 분), 그리고 그녀에게 잔혹하게 짓밟힌 X들의 이야기다. 아름다운 얼굴 뒤에 잔혹한 본색을 숨긴 대한민국 톱배우 백아진의 파멸, 그를 지키고자 지옥을 선택한 윤준서(김영대 분)의 사랑을 담아낸 파멸 멜로 서스펜스다.김유정은 살아내기 위해 가면을 쓴 여자 ‘백아진’ 역을, 김영대는 구원이 사랑이라 믿은 남자 ‘윤준서’ 역을 맡았다. 김도훈은 극 중 백아진의 맹목적인 조력자 김재오 역으로 분했다.김도훈은 지난 3월 바이크 장면 소화를 위한 연습 중 사고를 당해 왼팔 전완근 부근 골절상을 입었다. 전치 24주 부상을 당했던 김도훈은 "지금은 너무 치료를 잘 받아 회복이 된 상태"라고 입을 열었다.이어 그는 "그때 바이크 연습 하다가 부상이 좀 있었다. 원래 오토바이를 탈 줄 알았고 안전하게 찍어서 저도 상상하지 못했던 부상이었다. 이번 기회로 항시 조심해야겠다는 교훈을 느꼈다. 잘 회복했다"고 답했다.그러자 MC를 맡은 박경림은 "오늘도 바이크 복장으로 왔다"고 장난을 쳤고 김도훈은 "오늘은 차를 타고 왔다. 바이크는 안 탈 것"이라고 답해 웃음을 자아냈다.한편, 티빙 오리지널 '친애하는 X'는 오는 11월 6일(목) 오후 6시 1-4회가 티빙을 통해 첫 공개된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr