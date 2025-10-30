서지혜, 최연소 언론사 부장 됐다…냉철함 뒤에 인간미 공존 ('얄미운사랑')

사진제공=tvN

배우 서지혜가 tvN 새 월화드라마 ‘얄미운 사랑’을 통해 또 한 번의 인생 캐릭터 탄생을 예고했다.오는 11월 3일 첫 방송되는 ‘얄미운 사랑’은 초심을 잃은 국민배우와 정의실현에 목매는 연예부 기자의 이야기를 그린다.서지혜는 극 중 언론사 ‘스포츠은성’의 최연소 연예부 여자 부장 윤화영 역을 맡아 열연한다. 거침없는 언변과 날카로운 직감으로 업계에서 손꼽히는 능력자지만, 냉철한 겉모습 뒤에 따뜻한 마음을 숨기고 있는 인물이다. 서지혜는 커리어우먼의 프로페셔널함과 인간적인 매력을 동시에 그려내며 도회적인 이미지와 세련된 카리스마를 녹여낼 예정이다.‘엄마친구아들’, ‘빨간풍선’, ‘아마다스’, ‘저녁 같이 드실래요’, ‘사랑의 불시착’, ‘질투의 화신’ 등 다양한 작품에서 폭넓은 연기 스펙트럼을 보여준 서지혜는 매 작품 캐릭터의 결을 살려내며 ‘믿고 보는 배우’로 자리매김했다.서지혜가 이번 ‘얄미운 사랑’에서는 냉철함과 인간미가 공존하는 입체적인 캐릭터 ‘윤화영’을 어떻게 표현해낼지 기대감이 모인다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr