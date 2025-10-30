/사진 = 뮤직팜

싱어송라이터 권순관이 뮤직팜과 전속계약을 했다.30일 뮤직팜은 "싱어송라이터 권순관과 전속계약을 했다"며 "담백하고 깊은 울림으로 탄탄한 음악적 역량을 이어온 아티스트와 함께하게 되었다. 그의 음악적 스펙트럼을 마음껏 발휘할 수 있도록 배려하겠다."고 전했다.권순관은 밴드 '노리플라이'로 2006년 유재하 음악경연대회를 통해 주목받았고, 2008년 싱글 앨범 '고백하는 날'로 데뷔했다. 김현철, 이승환, 성시경, 윤하, 박지윤 등 다양한 뮤지션과의 협업을 통해 실력을 인정받았으며, 2013년 첫 솔로 앨범 '어 도어(A door)'를 발표했다.권순관과 새 출발을 알린 뮤직팜에는 뮤지션 이적, 김동률, 존박, 곽진언이 소속되어 있다.한편, 권순관은 지난 7월 유럽여행을 통해 얻은 영감을 선율에 담아 미니앨범 '여행자'를 발표했다.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr