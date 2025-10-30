ZHANG YIBING, '2025 하이원리조트 아시아모델페스티벌-페이스 오브 아시아 리퍼럴링크상' 수상[TEN포토]

'20주년 2025 하이원리조트 아시아모델페스티벌-페이스 오브 아시아'가 아시아모델페스티벌조직위원회(회장 양의식)&한국국제문화교류진흥원(원장 박창식) 주최&주관, 강원특별자치도, 정선군, 제천시, 하이원리조트(강원랜드 대표이사 직무대행 최철규), 한국메이크업전문가직업교류협회(회장 안미려) 후원으로 28일 오후 강원도 강원랜드 하이원리조트 컨벤션센터 5층에서 열렸다.ZHANG YIBING와 리퍼럴링크 유민호 대표가 기념촬영을 하고 있다.수상내역은 아래와 같다.Grand Prize Winner - Adelina Zaria (키르기스스탄)1st Prize Winner (female) - Wanaphon Chueaain (태국)1st Prize Winner (Male) - Thuta Aung (미얀마)하이원리조트상 - Adelina Zaria레스틸렌 키스립아이 아이콘상 - Monya Kiara (일본)이너생각상 - Shakhnoza Abdullaeva테라피코스상 - San Jamila Clarise Garcia (필리핀)엘레강스파리상 - Lutsaikhan Enkhjin (몽골)에르쯔틴상 - Evilina Mangutova (우즈베키스탄)아비쥬메디컬 스킨리더상 - Nguyen Thu Thao (베트남)팬누리상 - Damir Ozbeck (카자흐스탄)오라클상 - 황주원우즈넥스상 - Turgunbek Anarbekov (키르기스스탄)아크웰상 - Mehrin Zobaida (방글라데시)청담엔샤인 클리닉상 - Aitolgon Almaz Kyzy(키르기스스탄)올스타상 - 박지연에이치와이진상 - Tsao Wen Chi (대만)리퍼럴링크상 - ZHANG YIBING (중국)에이치엘글로벌 뉴스타상 - shakhnoza abdullaeva (우즈베키스탄)사진제공-아시아모델페스티벌조직위원회조준원 기자 wizard333@tenasia.co.kr