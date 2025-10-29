/ 사진제공=KBS

배우 이재욱이 1인 2역을 맡은 소감을 전했다.29일 서울 구로구 신도림 더 세인트에서 KBS 2TV 새 토일 미니시리즈 '마지막 썸머' 제작발표회가 열린 가운데 현장에는 배우 이재욱, 최성은, 김건우와 연출을 맡은 민연홍 감독이 참석했다.KBS 2TV 새 토일 미니시리즈 ‘마지막 썸머’(연출 민연홍 / 극본 전유리 / 제작 몬스터유니온, 슬링샷스튜디오)는 어릴 적부터 친구인 남녀가 판도라의 상자 속에 숨겨둔 첫사랑의 진실을 마주하게 되면서 펼쳐지는 리모델링 로맨스 드라마다.이재욱은 쌍둥이 형제 백도하와 백도영으로 분하면서 1인 2역을 맡게 됐다. 이에 대해 이재욱은 1인 2역을 처음 해봐서 부담이 좀 있었다"고 입을 열었다.이어 그는 "차별점이 확실히 있어야 하니 이런 고민을 감독님과 많이 나눴다. 비슷한 면모를 가지면서 다른 모습을 표현 하기가 어려웠다. 같은 얼굴이 나와서 헷갈릴 수 있겠다고 생각했는데 찍어놓고 보니까 생각보다 잘 표현이 된 것 같아서 만족 하고 있다"고 말했다.KBS 2TV 새 토일 미니시리즈 ‘마지막 썸머’는 오는 11월 1일 토요일 밤 9시 20분 첫 방송 된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr