그룹 싸이커스/사진제공=KQ

그룹 싸이커스가 컴백 앨범 'HOUSE OF TRICKY : WRECKING THE HOUSE' 작업 과정이 평소와 180도 달랐다고 밝혔다.싸이커스는 29일 서울 용산구에 위치한 카페에서 텐아시아와 만나 미니 6집 'HOUSE OF TRICKY : WRECKING THE HOUSE'(하우스 오브 트리키 : 레킹 더 하우스)에 대해 다양한 이야기를 나눴다.이날 민재는 "전작까지는 랩을 하는 멤버들이 파트를 나누고 각자 작업해왔다. 그런데 이젠 송 캠프를 하듯 멤버들이 머리를 맞대고 밤새 랩을 주고받으면서 재밌는 아이디어를 구상했다"고 했다.이어 민재는 "2번 트랙에 'See You Play(S'il vous plaît)'(씨 유 플레이)라는 곡이 있는데, 그 곡은 멤버들끼리 서로 파트를 빼앗는 연출이 들어가 있다. 2절 시작 전 수민이가 랩을 하려고 하는데 제가 마이크를 뺏고 치고 들어가는 식"이라고 덧붙였다.싸이커스의 'HOUSE OF TRICKY : WRECKING THE HOUSE'는 'HOUSE OF TRICKY' 시리즈의 마지막 편이다. 이 앨범을 통해 싸이커스는 외면해왔던 내면의 어둠을 직시하고 나의 일부로 받아들인다. 타이틀 곡 'SUPERPOWER(Peak)'은 신나는 일렉트로닉 힙합 장르로 '가슴 뛰는 일에 몰두하며 더 높은 곳을 향해 달려가겠다'는 메시지가 담긴 곡이다.한편, 싸이커스의 미니 6집 'HOUSE OF TRICKY : WRECKING THE HOUSE'는 31일 오후 1시 각종 음원 사이트를 통해 발매된다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr