[종합] 50살 한고은, 성격 더러웠다…셀프 폭로 "성격 까탈스런 연예인 2위"('고은언니')

사진=텐아시아DB

사진=한고은 유튜브 영상 캡처

올해 50살인 배우 한고은이 과거 자신의 성격이 까탈스러웠다고 인정했다.28일 유튜브 채널 '고은언니 한고은'에는 '한고은이 30년간 운동없이 몸무게를 유지할 수 있는 비법 (다이어트 식단, 한고은 과거, 광고 촬영 비하인드)'이라는 제목의 영상이 게시됐다.한고은은 광고 촬영을 위해 헤어메이크업을 받았다. 그는 헤어, 메이크업 스태프, 스타일리스트와의 인연에 대해 "15년에서 20년 동안 함께했다. 제일 오래 같이 일한 스타일리스트는 20대 초반에 만났다"고 밝혔다.한고은은 "첫 만남을 잊어버리지 못한다"며 과거를 회상했다. 그는 "내가 젊은 시절에 말을 예쁘게 할 줄 몰랐다. 필요한 말만 했다. 극 I이기도 하고 상대방의 기분을 배려하면서 '이렇게 해주시면 안 되냐'고 안 하고, '이거는 왜 이렇게 했냐'고 했다. 나는 궁금해서 물어본 거다. 직설적인 언어 구사를 했다"고 말했다.20년간 함께한 스타일리스트에게도 예전에는 "이 옷은 왜 가져왔냐"고 물어보며 말문을 막히게 했다고. 한고은은 "그 당시 나는 장면마다 끊었다. 신 무드에 따라서 색감, 톤이 맞아야 한다고 생각하고 있었다. 그런데 의상 준비하는 입장에선 골치 아픈 사람인 거다"라고 말했다. 이어 "저 분과 말을 트기까지 시간이 걸렸다"며 웃었다. 스타일리스트는 "언니가 날 키웠다"며 미소 지었다.스타일리스트는 "언니가 결혼하고 나서 까탈이 없어졌다"고 했다. 한고은은 "많이 유해졌냐"며 웃었다.한고은은 "진짜로 까탈스러웠다. 인정한다"며 "내 자신에게 자신이 없었다. 내가 약점 많은 배우였다. 내 자신에게 더 단호하고 몰아붙였다. 그렇기 때문에 주변 스태프의 실수 하나조차 용납할 수 없었다. 내가 내 자신에게 완벽하기 위해 애쓰는 시간이었다. 그래서 스태프들도 많이 고생했다"고 반성했다.한고은은 "드라마 초반에는 내가 메이크업을 다했다"며 지금의 스태프들을 찾기까지 시간이 걸렸다고. 메이크업 선생님이 "오래한 게 제가 처음이냐"고 묻자 한고은은 "처음이다"라고 답했다. 한고은은 "시상식 이런 큰 게 아니면 내가 했다. 힘들었다"고 털어놨다.한고은은 "내가 성격이 급해서 메이크업 받는다고 한 시간씩 앉아있질 못한다"고 말했다. 이어 "숍에서 제일 까탈스러운 연예인 톱10을 했는데 내가 2등했다더라"고 전했다. 헤어 선생님은 "출장나가면 애들이 덜덜 떨었다"며 웃음을 자아냈다.볼살이 있었던 과거를 떠올리며 한고은은 "지금과 옛날 몸무게는 똑같은데 볼살이 빵빵했다. 볼살 어떻게 할 수 없냐며 성형외과를 갔다. 당시에는 뭐가 없었다. 그냥 참으라고 해서 볼살 빼려고 체중을 내렸다. 부종도 그때는 심했다. 그런데 40대 초반 넘어가면서 갑자기 볼살이 빠지더라. 신기했다"고 말했다. 이어 "볼살 있는 게 콤플렉스였다. 볼살이 빵빵하니 턱선도 안 보였다"며 "실물이 생각보다 말랐고 키가 크다는 얘기를 많이 들었다"고 전했다. 제일 오래 일한 시간은 "밤을 한잠도 못 자고 최장 달린 시간이 58시간이었다"고 회상했다.한고은이 없는 자리에서 제작진은 "한고은이 성격이 더럽다는데 일하는 데 힘든 점은 없냐"고 묻자 스태프들은 "언니가 (영상을) 볼 건데 편하게 말할 수 있겠냐"면서도 미담을 풀어놨다. 한고은은 스태프의 아픈 반려견을 함께 돌봐주고, 결혼식 사회, 돌잔치 사회, 도시락 선물까지 해줬다고 한다.한편, 한고은은 2015년, 4살 연하의 신영수 씨와 결혼했다. 신영수 씨는 과거 홈쇼핑 MD로 일했으며, 현재는 무직이다. 두 사람은 방송을 통해 결혼 생활을 공개한 바 있다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr