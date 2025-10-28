사진=한고은 유튜브

배우 한고은와 함께 일하는 스태프들의 폭로전이 펼쳐졌다.28일 유튜브 채널 '고은언니 한고은'에는 '한고은이 30년간 운동 없이 몸무게를 유지할 수 있는 비법'이라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 한고은은 헤어, 메이크업 스태프 및 스타일리스트와의 인연을 공개하며 "15년에서 20년 동안 함께했다. 제일 오래 같이 일한 스타일리스트는 20대 초반에 만났다"고 밝혔다.스태프들은 "언니들이 우리 결혼 다 시켰다. 결혼식 사회도 봐줬다"며 미담을 전했다. 그러나 한고은은 "예전에는 내 마음에 들게 메이크업해주는 사람이 없어서 숍을 계속 바꿨다. 드라마 초반에는 내가 셀프 메이크업을 했다"고 솔직하게 털어놨다.한고은은 "내가 젊은 시절에 말을 예쁘게 할 줄 몰랐다. 필요한 말만 했다. 상대 기분 배려하면서 '죄송한데요~ 이렇게 해주시면 안 돼요?' 이렇게 안 하고, '이거는 왜 이렇게 했냐'고 물었다. 정말 궁금해서 물어본 것"이라고 설명했다.20년간 함께한 스타일리스트에게도 "이 옷은 왜 가져왔냐"고 물어 말문을 막히게 했다고. 한고은이 "드라마 중반에 나 버리고 갈 까 생각했었다더라"고 폭로하자, 스태프는 "언니가 날 키웠다"며 미소로 답했다.스태프들은 "언니가 결혼 후 까탈이 없어졌다"고 증언했다. 한고은은 유독 까칠했던 20대 시절에 대해 "내가 약점 많은 배우다. 그래서 여유가 없었다. 스태프의 실수 하나조차 용납할 수 없었던, 애쓰는 그런 시간이었다"고 이야기했다.한고은은 자신과 손발 맞출 수 있는 스태프를 만나 "인생이 편해졌다"면서도 "내가 성격이 급해서 헤어, 메이크업 받을 때 1시간 이상 앉아 있질 못한다. 그래서 우리팀은 다 손이 빠르다"고 전했다. 그러면서 "내가 여기 숍에서 '제일 까탈스러운 연예인 TOP 10' 중 2등이라고 하더라. 1등은 알고 있지만 말하지 않겠다"고 밝혔다.한고은이 없는 자리에서 스태프들은 "한고은이 성격이 더럽다는데 일하는 데 힘든 점은 없냐"는 질문을 받았다. 난감해하던 스태프들은 아픈 반려견을 함께 돌봐주고, 결혼식 사회, 돌잔치 사회, 도시락 선물까지 해준 미담을 전하며 "자꾸 사주니까 못 물어보겠더라"고 털어놨다.노안을 고백해 웃음을 안긴 한고은은 "요즘 남편한테 댓글 보는 법을 배웠다. 원래 상처받을까봐 잘 안 봤는데, 한국말 늘었다고 해서 기분이 좋았다. 그런데 말이 빠르다고 해서 반성했다"며 친숙하게 다가왔다.한편, 한고은은 지난 2015년, 4살 연하의 홈쇼핑 MD인 지금의 남편 신영수 씨와 결혼했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr