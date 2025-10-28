하민기/ 사진 제공=모덴베리코리아

그룹 틴탑 출신 방민수, 다이아 출신 안솜이 등이 소속된 모덴베리코리아가 연습생 하민기를 공개했다.소속사 모덴베리코리아 측은 "2026년 하반기에 신규 보이그룹을 선보일 예정이다. 이들 중 연습생 하민기는 먼저 다양한 채널을 통해 대중들과 소통할 계획"이라고 전했다.하민기는 2007년생으로, SM엔터테인먼트에서 연습생 생활을 거쳤으며 185cm라는 큰 키와 시원한 비주얼을 자랑한다. 소속사에 따르면 하민기는 신전떡볶이 창립주 및 회장인 하성호 대표의 손자다. 신전떡볶이는 국내 떡볶이 프랜차이즈 브랜드로, 800개 이상의 가맹점을 보유하고 있다.소속사 측은 "신전떡볶이 일가에서 하민기의 데뷔 준비를 적극적으로 응원하고 있어 감사하다. 당사는 2026년 하반기 론칭을 목표로 신규 보이그룹 트레이닝에 심혈을 기울이는 중"이라고 밝혔다.하민기는 보이그룹 데뷔 준비와 더불어 다양한 채널을 통해 데뷔 전부터 팬들과 소통할 계획이다. 하민기는 "다양한 팬들과 소통할 생각에 벌써 설렌다. 아직 연습생이지만 아티스트가 돼 진심을 담은 음악으로 대중에게 다가가고 싶다"고 각오를 전했다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr