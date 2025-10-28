그룹 아이들 미연/사진 제공 = 큐브 엔터테인먼트

그룹 아이들 미연/사진 제공 = 큐브 엔터테인먼트

그룹 i-dle (아이들) 미연(MIYEON)이 강렬한 감정선을 담은 신곡으로 돌아온다.미연은 28일 오후 6시 두 번째 미니앨범 'MY, Lover'의 선공개곡 'Reno (Feat. Colde)' 음원과 뮤직비디오를 공개한다.'Reno (Feat. Colde)'는 일렉트릭 기타 루프와 묵직한 비트를 기반으로, 사랑이 집착으로 변해 파국으로 치닫는 순간을 그린 곡이다. 싱어송라이터 Colde가 피처링으로 참여해 두 아티스트의 감성이 어우러진다.뮤직비디오는 웨스턴 누아르 스타일로 제작됐다. 미연은 집착과 광기에 휩싸인 인물을 연기하며 강렬한 감정선을 표현했다. 배우 차우민이 연인 역할로 출연해 극의 몰입도를 높였다.소속사 큐브엔터테인먼트는 지난 27일과 28일 아이들 공식 SNS를 통해 'Reno (Feat. Colde)' 콘셉트 포토를 공개했다. 사진 속 미연은 눈이 흩날리는 공간에서 아련한 감정을 드러내는가 하면, 블랙 수트를 입고 차 보닛 위에 앉아 카리스마 있는 분위기를 연출했다.미연은 선공개곡 'Reno (Feat. Colde)' 발표 후 오는 11월 3일 오후 6시 미니 2집 'MY, Lover'를 발매한다. 이번 앨범에는 타이틀곡 'Say My Name'을 비롯해 'Reno (Feat. Colde)', 'F.F.L.Y', 'Space Invader', 'You And No One Else', 'Petal Shower', 'Show' 등 총 7곡이 수록된다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr