방탄소년단 RM, 29일 APEC서 CEO 서밋 기조연설 나선다

그룹 방탄소년단(BTS) 리더 RM이 경주에서 열리는 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의의 부대 행사인 CEO 서밋에서 기조연설자로 나선다.RM은 오는 29일, APEC CEO 서밋 2일 차 문화 세션에서 ‘APEC 지역의 문화창조산업과 K-컬처의 소프트파워’를 주제로 연설할 예정이다. 구체적인 연설 내용은 아직 공개되지 않았다. 특히 K팝 아티스트가 해당 행사에서 연설자로 초청된 것은 RM이 처음이다.APEC CEO 서밋은 21개 회원국의 정상과 세계 각국의 기업 리더들이 한자리에 모여 글로벌 경제의 변화와 혁신 산업, 새로운 비즈니스 트렌드를 논의하는 국제 비즈니스 포럼이다. 올해는 ‘비욘드, 비즈니스, 브리지’(Beyond, Business, Bridge)를 주제로 진행된다.한편, 방탄소년단 소속사 빅히트뮤직의 모회사 하이브는 이번 APEC CEO 서밋의 공식 스폰서로 참여한다. 하이브는 경주 예술의전당에 홍보 부스를 마련해 미국, 일본, 중국, 라틴아메리카, 인도 등 글로벌 거점에서의 비즈니스 성과를 소개하고, 산하 레이블 소속 아티스트들의 활동과 K팝 문화의 상징인 응원봉 문화를 선보일 예정이다.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr