사진=텐아시아DB

사진제공=JTBC

사진제공=JTBC

장윤정-도경완, 홍현희-제이쓴 부부가 방송 최초로 짝을 바꿔 하루를 보낸다.오는 28일 방송되는 JTBC 예능 '대놓고 두 집 살림'에서 제이쓴은 아침부터 간단한 식사를 준비하며 아내들에게 가정적인 남편의 면모를 자랑한다. 아내들의 칭찬이 쏟아지자 도경완은 장윤정의 반응을 의식하며 제이쓴과의 팽팽한 기싸움을 예고한다.남편들의 은근한 경쟁은 저녁 식사 시간까지 계속된다. 평소 수준급 요리 실력을 자랑하는 장윤정과 제이쓴이 요리를 주도하며 최고의 호흡을 자랑하자 남편 도경완의 위기의식이 발동된 것. 도경완은 "신경 쓰인다"며 시종일관 제이쓴을 견제하는 모습으로 자칭 애처가임을 다시 한번 입증하려 노력한다.아내들 사이에선 질투심으로 휩싸인 사건이 발생한다. 제이쓴이 모두가 지켜보는 앞에서 장윤정에게 한 행동으로 홍현희의 서운함이 폭발한 것. 홍현희는 "가끔 윤정 언니 만나라", "도경완과 만났어야 해" 등의 발언을 하며 장윤정과 제이쓴의 질투심을 자극한다.방송을 앞두고 두 부부의 모습을 담은 스페셜 포스터도 공개됐다. 노을을 바라보며 깊은 생각에 잠긴 네 사람의 실루엣과 '내 배우자가 낯설게 보이기 시작했다'는 문구가 두 집 살림에 임하는 부부들의 감정을 더욱 궁금하게 만든다.'대놓고 두 집 살림' 2회는 28일 오후 8시 50분에 공개된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr