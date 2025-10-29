/ 사진제공=눈컴퍼니

지난 23일 서울 삼청동의 한 카페에서 만난 이레가 배현성과의 로맨스 호흡에 대해 이렇게 말했다. 이레는 tvN 월화드라마 '신사장 프로젝트'를 통해 데뷔 첫 성인 연기에 도전했다.'신사장 프로젝트'는 전 레전드 협상가이자 현 치킨집 사장인 미스터리한 신사장(한석규 분)이 편법과 준법을 넘나들며 사건을 해결하고 정의를 구현해 내는 분쟁 해결 히어로 드라마다. 이레는 극 중 치킨집 배달 알바생 이시온 역을 맡았다.'신사장 프로젝트'는 방송 첫 주부터 국내 OTT 웨이브에서 드라마 시청 시간, 유저, 신규 유료 가입 견인 모두 1위를 차지했다. 2주차에는 시청 시간이 270% 전주 대비 상승하면서 높은 화제성을 보였다. 티빙에서는 '폭군의 셰프'에 이어 2주차 유료 가입 기여 75%가 상승했다.높은 화제성과 시청률을 기록했지만, 이레는 시청률과 관련해 배우들과 따로 이야기를 나눈 기억은 없다고 했다. 그는 "생각보다 높은 시청률에 감사하다"며 "쫑파티 때 첫 방송을 보며 가볍게 내기를 했는데, 예상보다 좋은 결과가 나와 신기했다. 본방송 사수를 하는 사람이 많을까 싶어 4% 정도를 예상했다"고 말했다. 최근 이 드라마 시청률은 이보다 두 배 높은 8% 정도다.이레는 극 중 실제 부녀 관계는 아니지만, 부녀 못지않은 호흡을 자랑했던 한석규에 대해서도 언급했다. 한석규의 합류 소식에 긴장과 기대를 동시에 했다는 이레는 "배우로서 꼭 한 번 같이 연기해 보고 싶었던 선배라 긴장되고 떨렸다"고 밝혔다.이레는 "이 작품을 하며 성인 연기와 새로운 시도에 대한 부담이 있었다"면서도 "선배들에게 배울 점이 많아 좋았다"고 했다. 한석규와의 에피소드에 대해서는 "주로 식사하며 연기와 일상 등 다양한 얘기를 했다"며 "대선배라 과묵할 줄 알았는데 분위기를 잘 풀어줘서 자연스럽게 친해졌다"고 했다.아역으로 데뷔한 이레는 이번 작품에서 처음으로 성인 연기에 도전했다. 그는 "성인이 된 뒤에도 성인 역할을 할 수 있을 거라 기대하지 않았다. 작품을 할 수 있는 이유는 시청자들 덕분이지 않나. 그래서 저를 성숙한 성인으로 봐주지 않는다면 얼마든지 교복을 입을 수 있다고 생각했다"고 말했다.이어 "잘 준비하고 싶은 마음은 컸지만, 시청자들이 저를 어떻게 봐주실지 알지 못해 걱정과 고민이 많았다. 시온이가 검정고시를 보고 배달까지 능숙하게 해내는 모습을 보면서 '이만큼 컸구나' 하고 자연스럽게 받아들여 주셔서 감사하고 신기했다"고 덧붙였다.올해 성인이 된 이레는 새로운 경험과 도전에 대한 기대감도 크다고 밝혔다. 그는 "올해 1월 부모님 없이 일본 여행을 다녀왔는데, 해외여행은 처음이라 새롭고 좋은 기억으로 남았다. 운전면허도 땄다. 아직 운전을 해보지는 못했지만. 서울에서 운전하는 것을 목표로 하고 있다"고 말했다.이레가 연기한 이시온 역시 검정고시를 치른 인물이다. 그는 "작중 캐릭터처럼 저도 검정고시를 치렀다. 현실에서도 대학에 2년 일찍 입학했다. 한국에서 학력 인증이 안되는 비인증 학교여서 한국에서 한국 대학교에 가려면 일찍 준비해야겠다 싶어서 고등학교까지 무사히 땄다"고 밝혔다.이어 그는 "연기를 병행할 또래 무리가 필요하겠다 싶었다. 특별 전형으로 입학했는데, 어린 나이에 고생했음에도 동기들이 노력과 열정을 알아줘 감사했다"고 덧붙였다.성인이 된 후 변화에 대해서는 "변화를 인식하기보다 캐릭터 자체를 보여주는 것이 중요하다고 생각한다"고 말했다. 그는 "한석규 선배를 보며 많이 느꼈다. 가장 중요한 것은 진솔한 사람이 되는 것 같다. 연기할 때도, 사람과 마주할 때도 어떤 상황이든 상대에게 진솔하게 다가가는 것이 최우선"이라고 밝혔다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr