김준현, 아무리 무한리필이라도 그렇지…"너무 많이 먹어, 반찬값 따로 내야" ('맛녀석')

김준현/ 사진=텐아시아 사진 DB

지난 24일 방송된 코미디TV 'THE 맛있는 녀석들'에서는 ‘소도시 여행’ 특집으로, 영화 리틀 포레스트의 촬영지로 잘 알려진 대구 군위를 배경으로 한 먹방 투어가 펼쳐졌다.이날 방송에서 김준현, 문세윤, 황제성, 김해준은 제작진이 준비한 여행 가이드북을 들고 군위의 맛집과 명소를 자유롭게 둘러보며 즐거운 시간을 보냈다.첫 번째로 방문한 곳은 추어탕, 선지탕, 고디탕을 맛볼 수 있는 한 식당이었다. 주문한 음식이 나오기 전 반찬을 맛보던 문세윤은 “오늘 반찬 추가 많이 할 것 같다”며 만족감을 드러냈다. 이에 황제성은 “우리나라는 이게 좋다. 외국은 반찬 추가하면 돈을 받는데, 우리는 대부분 무한이다”라며 웃었다. 김해준은 “솔직히 준현이 형은 반찬값을 따로 내야 한다. 너무 많이 먹는다”라고 너스레를 떨었다.이어 멤버들은 디저트를 즐기기 위해 한 카페를 찾았다. 이곳에서도 김해준의 ‘돌직구 멘트’는 이어졌다. 김준현이 혼자 음료 석 잔을 연달아 마시며 “수분이 부족하니까 자꾸 처지더라”고 변명하자, 이를 들은 김해준은 “뭐가 그렇게 부족해요? 내가 보기엔 넘치는 것 같은데요?”라며 장난스럽게 받아쳤다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr