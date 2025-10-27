그룹 르세라핌/사진제공=쏘스뮤직

그룹 르세라핌(LE SSERAFIM)이 신곡 'SPAGHETTI (feat. j-hope of BTS)'로 음악과 퍼포먼스 모두에서 주목받고 있다.르세라핌(김채원, 사쿠라, 허윤진, 카즈하, 홍은채)은 24일 오후 1시 첫 싱글 'SPAGHETTI'를 발매했다. 이후 KBS2 '뮤직뱅크', MBC '쇼! 음악중심', SBS '인기가요' 등 음악방송에서 타이틀곡 무대를 선보이며 컴백 활동을 이어가고 있다. 멤버들은 방송 인터뷰에서 "7개월 만에 컴백하게 돼 기쁘다. 이번 무대는 토마토 스파게티처럼 기본에 충실한 무대가 될 것"이라고 말했다.르세라핌은 이번 활동을 통해 눈썹 탈색, 주황색 헤어, 중단발 스타일 등 새로운 비주얼을 선보였다. 새끼손가락을 활용한 포인트 안무와 표정 연기로 무대를 완성했고, 월드투어를 거치며 발전한 라이브 실력으로 안정된 무대를 보여줬다. 특히, 무대 중간 역겹다는 듯 구토를 하는 듯한 안무가 눈길을 끌었다.신곡 'SPAGHETTI (feat. j-hope of BTS)'는 발매 직후 좋은 반응을 얻고 있다. 24일과 25일 이틀 연속 '월드와이드 아이튠즈 송 차트', '유러피안 아이튠즈 송 차트' 1위를 기록했다. 27일 오전 10시 기준으로 55개 국가·지역 아이튠즈 '톱 송' 1위에 올랐으며, 81개 국가·지역에서 순위권에 진입했다. 스포티파이 '데일리 톱 송 글로벌'(25일 자) 차트에서도 41위에 이름을 올렸다.한편 르세라핌은 27일 하이브 머치 공식 SNS를 통해 싱글 'SPAGHETTI'의 머치 화보를 공개했다. 이번 컬렉션은 요리를 콘셉트로 한 앨범의 기획 의도를 반영했다.머치에는 토마토소스병 모양 포토카드 파우치, 스파게티 면을 형상화한 이어폰, 'SPAGHETTI' 그래픽의 티셔츠·후디·재킷 등이 포함됐다. 또한 패션 브랜드 '소프트썸네일'과 협업한 바이크, 배달 가방 형태의 키링도 함께 출시된다. 르세라핌의 싱글 1집 머치는 29일 오전 11시부터 정식 판매된다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr