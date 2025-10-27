"이런 기형 아이는 처음"…'김다예♥' 박수홍, 0.01% 기적의 산모 만났다 ('우아기')

사진제공=TV조선

김다예 남편 박수홍이 셋째 아이 출산 예정인 산모를 만났다.28일 오후 10시 방송되는 TV CHOSUN ‘우리 아기가 또 태어났어요’에서 ‘출산특파원’ 박수홍, 사유리가 곧 셋째의 탄생으로 다섯 식구가 되는 가족과 만난다. 발달장애와 지적 장애가 있는 첫째 딸에 이어 연년생으로 둘째 아들을 낳은 바 있는 산모는 “첫째, 둘째가 주는 행복이 점점 쌓이면서 셋째까지 계획하게 됐다”며 셋째와의 만남을 기다렸다.발달장애가 있는 첫째는 산전 검사에서도 이상이 없었고, 큰 일 없이 자연분만으로 태어났다. 그러나 출산 후 아이가 저혈당 소견이 있어 세밀한 검사를 받아본 결과, 염색체 일부분이 빠진 ‘염색체 미세결실’이라는 진단을 받았다. 산부인과 전문의조차도 “저도 이 기형을 실제로 본 건 처음”이라고 말할 정도로 확률이 매우 낮은 기형이었다.염색체 이상 때문에 첫째는 다섯 살이지만 근육이 약해 걷지 못했고 장기들도 약한 상태였다. 이에 대해 산모는 “처음에는 받아들이기 힘들었다. 그래도 아기가 너무 예뻤고 남편이랑 같이 힘을 내게 됐다. 첫째가 주는 행복이 너무 크다”고 밝혔다. 또 그는 “염색체 이상인 아이들은 6~8주에 보통 유산이 된다고 한다. 0.01%의 확률을 이겨내고 기적적으로 온 만큼, 첫째는 나랑 만날 수밖에 없는 운명이었다”라며 지극한 사랑을 전했다.이들의 사연을 접한 사유리는 아들 젠의 장난감과 옷가지를 챙겨 출산을 앞둔 산모와 다시 만나며 진심어린 응원을 건넸다. 산모는 첫째 때의 경험 때문에 셋째도 '혹시나' 하는 마음으로 불안해하고 있었다. 설상가상으로 아기가 하늘을 보고 누워 있어 난산이 예상됐다. 난산으로 시간이 지체되면 아기의 뇌 손상 발생 위험도 커져 안심할 수 없는 상황이었다.아기가 태어나면 뭘 하고 싶냐는 사유리의 질문에 산모는 “얼굴부터 보고 싶다. 염색체 이상이면 얼굴에 특징이 있어서 둘째 때도 그것부터 확인했는데”라며 기대와 걱정을 동시에 드러냈다.출산이 시작되자 산모는 “아기가 내려와요. 빨리 진행해 주세요”라며 ‘빨리’를 연신 외쳤다. 급속분만의 위험 속에서 이 산모의 셋째가 건강하게 태어날 수 있을지, 가슴을 졸이게 한 출산 현장에 이목이 쏠린다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr