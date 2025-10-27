/사진 = 더블랙레이블

그룹 미야오(MEOVV, 수인·가원·안나·나린·엘라)가 '베스트 임팩트' 상을 수상했다.지난 25일 서울 성북구 고려대학교 화정체육관에서 개최된 '틱톡 어워즈 2025'(TikTok Awards Korea 2025, 이하 '틱톡 어워즈')에서 미야오가 '베스트 임팩트' 상을 수상했다.데뷔 1년 만에 또 하나의 시상식 트로피를 추가한 미야오는 "'베스트 임팩트' 타이틀에 걸맞게 좋은 영향력과 에너지를 널리 전해 드리는 팀이 되겠다. 오래오래 많은 사랑 부탁 드린다. 또, 가족들과 저희를 항상 응원해 주시는 팬 분들께 늘 감사하고 사랑한다는 말을 전하고 싶다"는 소감을 남겼다.또한, '틱톡 어워즈' 무대에서 첫 EP 타이틀곡 'HANDS UP'(핸즈업)과 신곡 'BURNING UP'(버닝업) 퍼포먼스를 소화했다.한편, 미야오는 지난 10월 14일 새 디지털 싱글 'BURNING UP'을 발표하고 활발히 활동 중이다.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr