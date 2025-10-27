/사진 = 더블랙레이블
/사진 = 더블랙레이블
그룹 미야오(MEOVV, 수인·가원·안나·나린·엘라)가 '베스트 임팩트' 상을 수상했다.

지난 25일 서울 성북구 고려대학교 화정체육관에서 개최된 '틱톡 어워즈 2025'(TikTok Awards Korea 2025, 이하 '틱톡 어워즈')에서 미야오가 '베스트 임팩트' 상을 수상했다.

데뷔 1년 만에 또 하나의 시상식 트로피를 추가한 미야오는 "'베스트 임팩트' 타이틀에 걸맞게 좋은 영향력과 에너지를 널리 전해 드리는 팀이 되겠다. 오래오래 많은 사랑 부탁 드린다. 또, 가족들과 저희를 항상 응원해 주시는 팬 분들께 늘 감사하고 사랑한다는 말을 전하고 싶다"는 소감을 남겼다.

또한, '틱톡 어워즈' 무대에서 첫 EP 타이틀곡 'HANDS UP'(핸즈업)과 신곡 'BURNING UP'(버닝업) 퍼포먼스를 소화했다.

한편, 미야오는 지난 10월 14일 새 디지털 싱글 'BURNING UP'을 발표하고 활발히 활동 중이다.

최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr

ADVERTISEMENT

© 텐아시아, 무단전재 및 재배포 금지