사진=텐아시아DB

가수 조용필이 전국 투어의 마지막 무대인 서울 콘서트 티켓을 연다.27일 오후 2시 NOL티켓(구 인터파크)을 통해 '2025–26 조용필&위대한탄생 Concert' 서울 공연 예매가 시작된다. 서울 공연은 2026년 1월 9일부터 11일까지 사흘간 올림픽공원 KSPO DOME에서 열린다.이번 공연은 30년 넘게 호흡을 맞춰온 밴드 위대한탄생과 함께 진행된다. 관객들은 조용필의 대표곡들과 함께 화려한 연출, 완성도 높은 무대를 즐길 수 있다. 데뷔 57주년을 맞이한 조용필은 이번 공연을 통해 여전히 건재한 '가왕'의 존재감을 다시 한 번 보여줄 예정이다.최근 방송된 KBS 2TV 광복 80주년 대기획 '조용필, 이 순간을 영원히'는 닐슨코리아 기준 전국 시청률 15.7%를 기록하며 추석 연휴 최고 시청률을 달성했다. 방송 이후 뜨거운 반응이 이어지자 조용필은 팬들의 성원에 보답하기 위해 전국 투어 일정을 확대했다.이에 따라 오는 12월 14일 부산, 21일 대구, 28일 인천 공연이 추가됐다. 추가 공연 티켓은 각각 27일 오후 3시, 4시, 5시에 순차적으로 오픈된다.조용필의 '2025–26 조용필&위대한탄생 Concert'는 부산을 시작으로 대구, 인천, 광주, 서울까지 이어진다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr