‘이용식 사위’ 원혁, 딸과 붕어빵…눈 커져서 다행이라고

개그맨 이용식의 사위이자 트로트 가수 원혁이 딸에 대한 애정을 드러냈다.27일 원혁은 자신의 계정에 "미키마우스가 잘어울리는 너. 웃을때나 집중할때나 입이 벌어지는 너. 다행이도 눈이 점점 커지고 있는 너. 아빠만 보면 웃어주는 너. 너는 바로 내딸 원이엘"이라는 글과 함께 사진을 게재했다.공개된 사진 속 딸 이엘 양은 아빠 원혁을 똑닮은 모습을 보였다.한편 이용식의 외동딸 이수민은 지난해 4월 원혁과 결혼해 지난 5월 딸 이엘 양을 출산했다. 앞서 TV조선 ‘조선의 사랑꾼’에서는 결혼을 반대하던 이용식이 사위 원혁과 서서히 가까워지는 과정이 공개되며 화제를 모은 바 있다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr