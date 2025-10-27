사진=그룹 키스오브라이프 공식 SNS

사진=그룹 키스오브라이프 공식 SNS

그룹 키스오브라이프(KISS OF LIFE)가 일본 신곡 'Lucky'(럭키) 티저를 공개했다.키스오브라이프는 27일 공식 SNS를 통해 일본 첫 미니앨범 'TOKYO MISSION START'(도쿄 미션 스타트)의 티저 영상을 공개했다. 영상에는 라커빌리, 갸루 패션의 학생, 슈퍼히어로, 아티스트 등 일본 문화를 상징하는 캐릭터들을 배경으로 멤버들이 등장했다. 멤버들은 뽑기 공과 포춘쿠키를 열며 신곡 음원이 흘러나오는 장면을 연출해 눈길을 끌었다.이번 티저에서는 그동안 힙하고 강렬한 사운드를 선보였던 이들의 기존 이미지와 달리, 경쾌하고 서정적인 사운드의 신곡 'Lucky'가 일부 공개됐다. 멤버들은 리듬에 맞춰 자연스럽게 몸을 움직이며 세련된 분위기를 자아냈다.키스오브라이프의 첫 일본 미니앨범 'TOKYO MISSION START'는 이들의 데뷔 이후 첫 해외 음반이다. 타이틀곡 'Lucky'를 비롯해 선공개 싱글 'Sticky (Japanese Ver.)', 'Midas Touch (Japanese Ver.)', 'Shhh (Japanese Ver.)', 'Nobody Knows (Remix)', 'R.E.M (Remix)' 등 히트곡들이 새 편곡과 일본어 버전으로 수록됐다.한편 키스오브라이프는 오는 11월 5일 일본 데뷔 앨범 'TOKYO MISSION START'를 발매한다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr