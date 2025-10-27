'이혼' 윤민수, 전처와 동거 끝냈다…럭셔리 4층집으로 이사, "후가 좋아하겠네" ('미우새')

사진=텐아시아DB

윤민수가 전처와 같이 살던 집을 나와 4층 집으로 이사했다.지난 26일 방송된 SBS 예능 '미운 우리 새끼'에서는 윤민수가 20년 결혼 생활의 마침표를 찍고 이사하는 모습이 담겼다.이날 이사 업체가 윤민수와 전처 집으로 왔다. 공용 가구는 스티커로 이미 나눠놨고, 이사업체 직원들은 스티커로 표시된 것만 가져갔다.모든 짐이 빠지고 윤민수는 집 구석구석을 둘러봤다. 그러면서 "갈게. 잘 살아. 기분이 묘하다"며 복잡한 심경을 드러냈다. 전처는 "비오면 잘 산다더라. 운전 조심하고"라며 배웅했다.이사 직후 윤민수는 걱정하는 어머니에게 전화를 걸어 "비 내리는 날 이사하면 잘 산다"고 안심시켰다. 이후 가족관계증명서를 확인한 그는 20년 결혼 생활이 종료됐음을 실감하며 한숨을 쉬었다.윤민수가 혼자 사는 집은 4층으로 된 집이었다. 1층에는 아들 후를 위한 운동 공간, 2층에는 거실과 윤민수의 침실이 있었다. 3층에는 옷방과 아들 후의 방, 4층에는 후의 취미 공간인 다락방과 널찍한 테라스까지 있었다. 윤민수는 "후가 좋아하겠네"라며 아들을 떠올렸다.막걸리를 들고 집으로 온 윤민수는 "터주신 님 새로 이사온 윤민수다. 앞으로 잘되게 많이 도와주세요"라고 기도했다.윤민수 어머니는 "외로움도 많이 타는 애인데 빈자리가 크다"며 속상해했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr