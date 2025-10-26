황윤정, 아시아시니어 하이진 코리아상 수상[TEN포토]

'20주년 2025 하이원리조트 아시아모델페스티벌-아시아시니어 Open Audition&Competition'이 아시아모델페스티벌조직위원회(회장 양의식)&한국국제문화교류진흥원(원장 박창식) 주최&주관, 하이원리조트(강원랜드 대표이사 직무대행 최철규), 한국메이크업전문가직업교류협회(회장 안미려) 후원으로 25일 오후 강원도 강원랜드 하이원리조트 컨벤션센터 5층에서 열렸다.‘아시아시니어 Open Audition&Competition’에는 아시아 10개국에서 시니어모델 40여명이 참가했다. 시니어세대의 라이프스타일과 모델 영역을 하나의 문화 코드로 확장하기 위해 마련됐으며, 아시아 6개국 40여 명의 남녀 시니어모델을 대상으로 디테일 오디션을 진행해 브랜드모델 사전 매칭 및 활동 기회를 제공한다.심사위원으로는 대련 동방미예술단 단장 왕예, 한국메이크업전문가직업교류협회 안미려 회장, 한국 룩스비비 디자이너 윤민영,한국모델협회 부회장 설종두, 아시아모델 페스티벌 조직위원회 기획이사 장혜원, 해외이사 이상희, 키르기스스탄 파트너 아이자말, 필리핀파트너 랩 등이 참여했다.수상내역은 아래와 같다.1st Prize Winner - 이재이(한국)2nd Prize Winner - 구현성(한국)3rd Prize Winner - ALEKSANDRA KHERTEK(알렉산드라 체르텍, 투바)하이원리조트상 - 이재이(한국)앙드레김상 - CLAIR LEE(미국)아비쥬 메디컬스킨 리더상 - ALEKSANDRA KHERTEK(알렉산드라 체르텍, 투바)밀스튜디오상 - 루이사(한국)하이진 코리아상 - 황윤정(한국)오라클 피부과상 - 박복래(한국)아크웰상 - 구현성(한국)청담엔샤인 클리닉상 - 김채원(한국)랑유상 - 김순애(한국)우즈넥스상 - ALIYA(알리야, 키르기스스탄)벤셀 클리닉상 - 김지은(한국)리퍼럴링크상 - EVIE(에비, 인도네시아)라인컬렉션 & 옴므상 - 안신영(한국)올챠트상 - 정욱희(한국)KIC 인베스트먼트상 - 홍은주(한국)사진제공: 아시아모델페스티벌조직위원회조준원 기자 wizard333@tenasia.co.kr