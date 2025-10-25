사진 = 지수 인스타그램

블랙핑크 지수가 탑 아이돌 비주얼을 마음껏 자랑했다.최근 지수는 자신의 인스타그램에 "ㄹ ㅓ브"라는 멘트와 함게 거울 셀카를 다수 게시했다.사진 속 지수는 메이크업실로 보이는 공간에서 거울을 활용해 찍은 셀카로 짙은 핑크빛 아이 메이크업과 촉촉한 립 컬러가 고혹적인 분위기를 자아낸다. 지수는 어두운 색의 얇은 카디건을 걸치고 그 안에는 깊은 버건디 컬러의 뷔스티에 스타일 상의를 매치했다.지수는 가슴 부분의 십자 형태 스트랩과 지퍼 및 스터드 장식을 했는데 이는 강렬하면서도 세련된 무대 의상임을 짐작하게 한다. 특히 시계나 팔찌가 아닌 심플하고 고급스러운 화이트골드 컬러의 브레이슬릿을 착용해 명품 브랜드의 앰버서더다운 면모를 은연중에 드러내고 있다.지수는 한 손에 든 핑크색 케이스의 휴대폰으로 얼굴을 가리듯 포즈를 취하거나 한쪽 볼에 손을 대고 눈을 감는 등 다채로운 표정을 지으며 아름다움을 과시하고 있다. 무대용 인이어를 착용한 모습에서 바쁜 스케줄 중 찍은 대기실 셀카임을 알 수 있다.이를 본 팬들은 "너무 예쁘다" "언니 사랑해" "역시 예쁜 언니" "내 삶에 강하고 선한 영향을 미치는 지수" "언니 너무 아름다우세요" "늘 응원합니다" "너무 예뻐" "화이팅" 등의 반응을 댓글로 남겼다.이번에 지수는 새 싱글 '아이즈 클로즈드(EYES CLOSED) (Feat. ZAYN)'를 공개했다. 이번 싱글은 영국 보이밴드 원디렉션 출신 팝 가수 제인 말리크가 피처링에 참여했다.‘아이즈 클로즈드’는 지수가 지난 2월 발매한 첫 솔로앨범 ‘아모르타주(AMORTAGE)’ 이후 8개월 만에 선보인 솔로 싱글이다. 지수 특유의 허스키 보컬과 제인의 감성적인 음색이 조화롭게 어우러져 새로운 경험을 선사한다는 평이다.한편 영국 데이터 분석업체 호퍼HQ(Hopper HQ) 측이 공개한 내용에 따르면 작년 인스타그램 부자 리스트에 블랙핑크 4인 멤버 전원이 이름을 올린 바 있다. 40위에 오른 지수는 47만 4000달러 우리돈으로 약 6억 3600만원을 광고성 게시글 하나를 올릴 때마다 벌 수 있는 것으로 알려졌다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr