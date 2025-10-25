사진 = 김원훈 인스타그램

코미디언 김원훈와 엄지윤이 웨딩화보를 공개해 화제가 되고 있다.최근 김원훈은 자신의 인스타그램에 "저희 결혼합니다"라는 문구와 함께 사진을 게시했다.사진 속 김원훈은 엄지윤과 팔짱을 끼고 있다. 김원훈은 턱시도를 입었고 엄지윤은 웨딩드레스를 입었다. 두 사람은 진짜 신혼부부와 같은 케미를 뽐내며 눈길을 끌었다.두 사람은 유튜브 채널 '숏박스'에서 장기 연애 커플 연기를 하고 있는데 해당 콘텐츠는 많은 구독자들의 사랑을 받고 있다. 특히나 최근 '웨딩 촬영'이라는 제목의 영상도 공개했는데 엄지윤과의 이번 화보는 '숏박스' 촬영 중 찍은 것으로 보인다.댓글창에는 재치 넘치는 글들이 넘쳤다. 팬들은 "이혼숙려캠프에서 뵙겠다" "갈래말래 좀 애매하긴 해" "아니 '전참시' 나와서 유부남인거 다 알린거 아니냐" "ai냐 진짜로 찍은거냐" "검은머리 파프리카 될 때까지 행복하시라" 등의 반응을 보였다.한편 김원훈은 2022년 어린이 뮤지컬 강사와 8년 열애 끝에 결혼한 것으로 알려졌다. 반면 엄지윤은 미혼이다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr