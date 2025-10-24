사진=골드메달리스트

김수현이 소속사로 알려진 골드메달리스트 신예 배우 김수겸이 '서울 자가에 대기업 다니는 김 부장 이야기'에 합류해 신선한 매력으로 활력을 더한다.24일 소속사 골드메달리스트에 따르면 김수겸은 25일 첫 방송 되는 JTBC 새 토일드라마 '서울 자가에 대기업 다니는 김 부장 이야기'(이하 '김 부장 이야기')에 출연한다.'김 부장 이야기'는 자신이 가치 있다고 생각한 모든 것을 한순간에 잃어버린 한 중년 남성이 긴 여정 끝에 마침내 대기업 부장이 아닌 진정한 본인의 모습을 발견하게 되는 이야기를 다룬 드라마다.김수겸은 극 중 유학파 출신의 부잣집 아들이자 자유분방한 스타트업 대표 정환 역을 맡아 극에 새로운 흐름을 만들며 몰입을 높일 예정이다.앞서 '약한 영웅 Class 1'(2022)에서 연시은(박지훈)을 곤경에 빠뜨리며 괴롭히는 일진 영빈 역으로 눈도장을 찍었던 김수겸은 이외에도 방과 후 전쟁활동(2023), 좋거나 나쁜 동재(2024) 등에 출연하며 차근차근 연기 경험을 쌓은 신예다. 변화무쌍한 매력과 선 굵은 연기로 몰입도를 높여왔던 김수겸이 '김 부장 이야기'를 통해 보여줄 모습에도 관심이 더해진다.'김 부장 이야기'는 25일 밤 10시 40분에 처음 방송된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr