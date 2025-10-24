(주)마인드마크

김히어라가 말랑말랑한 역할에 대한 욕심을 보였다.지난 23일 서울 종로구 삼청동에 위치한 한 카페에서 영화 '구원자' 김히어라와의 인터뷰를 진행했다. 이날 김히어라는 네이비색 재킷을 입고 깔끔한 차림으로 인터뷰장에 들어섰다. 취재진 한 명 한 명에게 인사를 하며 분위기를 끌어올리기도 했다.'구원자'는 축복의 땅 오복리로 이사 온 영범(김병철 분)과 선희(송지효 분)에게 기적 같은 일이 벌어지고, 이 모든 것이 누군가 받은 불행의 대가임을 알게 되면서 벌어지는 미스터리 오컬트 영화다. 김히어라는 극 중 아들 '민재'를 위해 악착같이 살아온 '춘서'로 분했다. 춘서는 어느 날 갑자기 아들이 걷지 못하게 되자, 그 이유를 찾기 위해 고군분투하는 인물이다.김히어라에게 이 작품은 진짜 '구원자'도 같았다. 앞서 그는 2023년 9월 학창 시절 악명 높은 일진 모임 소속으로 후배의 돈을 빼앗는 등 학교폭력을 저질렀다는 의혹이 불거진 후 이 작품으로 복귀했기 때문. 특히 '구원자'는 김히어라의 첫 상업영화다.이에 김히어라는 "'구원자'는 조금 더 특별한 작품으로 남을 것 같다. 나의 터닝포인트이자 새 시작이자 뉴 챕터다. 작품의 제목도 너무 마음에 든다. 인물들이 기적을 찾는 것도 나와 굉장히 닿아있는 부분이 많다"라며 "유명인보다는 좋은 배우가 되고 싶다. 사람들이 생각했을 때 신뢰가 가는 배우였으면 한다. 신뢰를 쌓아가고 연기를 귀하게 하고 싶다"라고 말했다.그러면서 "말랑말랑한 역할에 대한 욕심이 있다. 멜로나 로코도 잘 할 수 있다. 우유부단한 역할도 해보고 싶다"라며 "그런데 아직 내가 경험이 많이 부족하기 때문에 캐릭터를 골라서 한다는 건 말이 안 된다. 같은 빌런이어도 캐릭터마다, 상황마다 달라서 표현할 수 있는 게 많다. 아직 공부해야 한다"고 덧붙였다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr