김히어라가 해외 활동에 대한 욕심을 드러냈다.지난 23일 서울 종로구 삼청동에 위치한 한 카페에서 영화 '구원자' 김히어라와의 인터뷰를 진행했다. 이날 김히어라는 네이비색 재킷을 입고 깔끔한 차림으로 인터뷰장에 들어섰다. 취재진 한 명 한 명에게 인사를 하며 분위기를 끌어올리기도 했다.'구원자'는 축복의 땅 오복리로 이사 온 영범(김병철 분)과 선희(송지효 분)에게 기적 같은 일이 벌어지고, 이 모든 것이 누군가 받은 불행의 대가임을 알게 되면서 벌어지는 미스터리 오컬트 영화다. 김히어라는 극 중 아들 '민재'를 위해 악착같이 살아온 '춘서'로 분했다. 춘서는 어느 날 갑자기 아들이 걷지 못하게 되자, 그 이유를 찾기 위해 고군분투하는 인물이다.김히어라에게 이 작품은 진짜 '구원자'도 같았다. 앞서 그는 2023년 9월 학창 시절 악명 높은 일진 모임 소속으로 후배의 돈을 빼앗는 등 학교폭력을 저질렀다는 의혹이 불거진 후 이 작품으로 복귀했기 때문. 특히 '구원자'는 김히어라의 첫 상업영화다.2년 전 학폭 의혹이 불거졌을 때 김히어라는 곧장 미국으로 떠났다. 그는 "체류 기간은 비자 때문에 9개월 정도 있었다. 미국에서 독립영화를 찍었고 미국 매니지먼트랑도 일하는 중이다. 오디션도 보고 있다. 해외 활동을 해보고 싶다"고 밝혔다.그러면서 "미국에는 브로드웨이도 있고 할리우드도 있으니까. 이왕 쉴 때 경험해보고 영어도 공부해보고 나를 채울 수 있는 게 뭔지 생각해봤다"라며 "(미국서)미팅에 갔더니 혼자 오셨냐고 당황하시면서 맞이해주시더라. 물론 1순위는 한국이다. 모국어로 연기하는 게 행복하니까. 그런데 워낙 K-POP, K-드라마, K-영화, K-푸드가 많이 활성화되어있지 않나. 모국어로 연기를 잘할 수록 좋은 기회가 오는 것 같다"고 덧붙였다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr