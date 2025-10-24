(주)마인드마크

김히어라가 약 2년 전 학교폭력 의혹이 불거졌던 상황을 회상했다.지난 23일 서울 종로구 삼청동에 위치한 한 카페에서 영화 '구원자' 김히어라와의 인터뷰를 진행했다. 이날 김히어라는 네이비색 재킷을 입고 깔끔한 차림으로 인터뷰장에 들어섰다. 취재진 한 명 한 명에게 인사를 하며 분위기를 끌어올리기도 했다.'구원자'는 축복의 땅 오복리로 이사 온 영범(김병철 분)과 선희(송지효 분)에게 기적 같은 일이 벌어지고, 이 모든 것이 누군가 받은 불행의 대가임을 알게 되면서 벌어지는 미스터리 오컬트 영화다. 김히어라는 극 중 아들 '민재'를 위해 악착같이 살아온 '춘서'로 분했다. 춘서는 어느 날 갑자기 아들이 걷지 못하게 되자, 그 이유를 찾기 위해 고군분투하는 인물이다.김히어라에게 이 작품은 진짜 '구원자'도 같았다. 앞서 그는 2023년 9월 학창 시절 악명 높은 일진 모임 소속으로 후배의 돈을 빼앗는 등 학교폭력을 저질렀다는 의혹이 불거진 후 이 작품으로 복귀했기 때문. 특히 '구원자'는 김히어라의 첫 상업영화다.2년 전 학폭 의혹이 불거졌을 때 김히어라는 곧장 미국으로 떠났다. 그는 당시를 떠올리며 "미국에 일이 있어서 갔던 건 아니다. 뭐라도 해야 할 것 같더라. 영어를 배워야 해서 LA에서 활동하는 작곡가, 프로듀서들한테 영어와 작곡 수업을 받았다. 힘든 시간 속의 메시지를 가사나 음악으로 표현하는 게 좋더라. 또 다른 오감도 채웠고 용기가 생겼다"고 말문을 열었다.그러면서 "물론 행복하기만 하지는 않았지만 분명 필요했고 경험치가 있는 시간들이었다. 귀인들도 많이 만나고 값진 경험을 했다"라며 "그런데 난 태생적으로 연기를 해야 하는 사람이더라. 쉬면서 많이 느꼈다. 배우 말고 다른 걸 해봐야겠다는 생각이 안 들더라. 연기에 대한 갈증이 생겼고 절실함이 된 상태에서 춘서라는 캐릭터를 만났다. 춘서를 이해하려고 노력하지 않아도 그 절실함이 묻어나오게 됐다. 시야가 넓어진 것 같다. 예전에는 머리로, 데이터로 이해하는 게 많았는데 지금은 다양한 사람들을 이해하고 공감하는 게 훨씬 더 좋아졌다. 배우로서 깊어진 것 같다"고 덧붙였다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr