사진 = '홍석천의 보석함' 유튜브 채널 캡처

사진 = '홍석천의 보석함' 유튜브 채널 캡처

배우 배현성의 압도적인 눈빛 연기가 홍석천과 김똘똘의 마음을 녹였다.방송인 홍석천의 자체 콘텐츠 '홍석천의 보석함' 유튜브 채널에서는 '탑게이가 신사장한테 뺏어온 보석 배현성'이라는 제목의 영상이 올라왔다.영상에서 배현성에게 홍석천과 김똘똘은 언제부터 잘생겼냐고 물었다. 이에 배현성은 부끄러워 하며 "잘생겼다고 생각한 적 없다"고 했다. 하지만 두 사람은 계속 배현성에게 "전주에서 날렸다고 하더라"고 하며 "학교에서 인기는 어땠냐"고 물었다.여학생은 물론 남학생들도 울렸을 것 같다는 말에 배현성은 "그렇게 막 엄청 그러지는 않았다"며 "이름만 아는 정도였다"고 했다. 홍석천은 "그럼 배우가 된 계기가 뭐냐"고 물었다. 배현성은 "고등학교 2학년 때 갑자기 어느 회사에서 연락이 인스타그램으로 왔다"며 "연기 배워볼 생각 없냐고 물어보셔서 그때 이제 고등학교 2학년 여름방학 시작하자마자 서울로 올라왔다"고 말했다.이어 "제가 지금도 내성적으로 낯을 많이 가리는데 어릴 때는 더 심했다"며 "연기를 하면 조금 모습을 보여줄 수 있잖냐 그걸 하면서 재미를 느낀거다"고 했다. 그러자 홍석천은 "필모그래피를 보니까 '슬기로운 의사생활'에도 나왔다"며 "그리고 '우리들의 블루스'에도 나오고 거기서 또 제주 소년의 풋풋한 모습을 보여줬다"고 말했다.홍석천은 "근데 로맨스만 잘하는 줄 알았더니 '경성크리처 시즌2' 악역 '승조'역으로 열연했더라"며 "박서준을 괴롭히기 힘든데 우리는 그런 연기를 못한다"고 했다. 이어 "박서준의 포스 박서준의 카리스마 앞에서 상대역으로 괴롭히는 악역을 하는 거는 보통 깡이 아니면 나오기 힘든 연기다"고 했다.그러자 배현성은 "전에는 순둥한 역할들만 하다가 처음으로 시도했던 연기 번신이었다"며 "쉽지 않은 과정이었고 그래서 감독님이랑 선배님께도 많이 이야기 하면서 도움을 많이 받았다"고 했다. 이에 김똘똘은 "보니까 로맨스 눈빛이랑 악역 눈빛 연기 다 너무 잘하시던데 상대역이 돼서 느껴보고 싶다"고 하며 눈빛 연기를 요청했다. 이에 배현성은 바로 로맨스 눈빛 연기와 악역 눈빛 연기를 번갈아 소화해 놀라움을 자아냈다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr